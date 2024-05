Milei lloró al inaugurar el busto de Menem en Casa Rosada: "Fue el mejor presidente de la historia argentina"

El presidente Javier Milei encabezó la inauguración del busto de Carlos Saúl Menem en Casa Rosada ante la presencia de la familia del riojano. La fecha no es casualidad: se cumplen 35 años del triunfo del dirigente peronista en las elecciones de 1989."Hoy estamos haciendo un acto de justicia: estamos reconociendo su liderazgo y trayectoria política", expresó Milei acerca de Menem, a quién calificó comoEn ese sentido, el Presidente -quien se emocionó en varios tramos de su discurso- apuntó contra los críticos de la gestión menemista, a quienes tildó deque intentan "desprestigiar las cosas buenas que se hicieron"."Intentó sacar a la Argentina de la barbarie en la que estaba en el siglo XX y trató de ponerla de pie", expresó sobre el homenajeado.En este marco, Milei recordó una serie de anécdotas junto al riojano: "Él me dijo una vez 'vas a ser presidente de la Argentina porque no solo tenes la intención y el coraje sino que tenes el conocimiento', pero yo le insistía en que no, no me interesaba la política. Al final yo estaba equivocado".Al final de su discurso, insistió en que Menem fue "un líder superlativo" y se comparó con el riojano: "Un verdadero líder se refleja por las personas que lo acompañan y. Nunca tuvo miedo de rodearse de gente talentosa. En lo que estoy cerca, es de rodearme de los mejores. Estoy orgulloso del equipo económico y de mi gabinete con quienes vamos a sacar el país adelante".Previamente, hablaron los familiares del expresidente, entre ellos su hija Zulemita. "Quiero agradecer desde lo más profundo de mi corazón que finalmente se concrete en este año, en una fecha con tan importante significado", expresó.Zulemita afirmó estar "muy honrada" de su padre, a quien definió como "un caballero de la política".Por último, le envió un mensaje a Milei: "Le deseo, como ciudadana, todo el éxito que su dedicación y tarea merecen".