La diputada libertaria, cuñada de Píparo, propone endurecer las penas a delitos con armas de juguete

La diputada del bloque disidente Buenos Aires Libre Lorena Macyszyn presentó este martes un proyecto de ley que busca agravar las penas para delitos de robo cometidos con armas de juguete o réplicas.El texto de la iniciativa indica que el uso de este tipo de armas debe ser considerado un agravante y no un atenuante que beneficie a los delincuentes.argumentó Macyszyn, que junto a su cuñada, Carolina Píparo, conforma un bloque aliado a La Libertad Avanza.La diputada libertaria por la provincia de Buenos Aires consideró que". Por tal motivo, Macyszyn propone que se aplique una pena de reclusión o prisión de 5 a 15 años si por la violencia ejercida para cometer el robo con un arma de juguete o de utilería se cause alguna de las lesiones previstas en los artículos 90 y 91 del Código Penal.Actualmente, el castigo para este tipo de delitos es tan solo de 3 a 10 años, mientras que si el arma utilizada para la comisión de delito fuese de fuego la escala penal prevista se eleva a un tercio en su mínimo y en su máximo., afirmó Macyszyn.En los fundamentos del proyecto, la diputada considera que la utilización de un arma de utilería cuya aptitud para el disparo no pudiera tenerse de ningún modo acreditada constituye un mayor poder intimidante para la víctima y, por tal motivo, un mayor estado de indefensión.