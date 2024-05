Vos ganás más de tres palos, con la nuestra: el fuerte cruce televisivo entre Juan Grabois y Ramiro Marra

Buen día para todos, vayan a trabajar y no sean como Grabois que vive de los pobres. pic.twitter.com/zb9Efy7Si8 — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) May 16, 2024

El dirigente socialy el legislador porteñotrasladaron sus diferencias a un intenso debate televisivo. En el programa "A Dos Voces" de Todo Noticias (TN), ambos expusieron sus visiones opuestas sobre los modelos de país que defienden. La discusión, marcada por chicanas, insultos, agravios y acusaciones, reflejó claramente la profunda discrepancia entre ambos.El estudio se convirtió en un cuadrilátero en el marco de un lucha de oratoria donde con más o menos habilidades de argumentación los contendiente expusieron sus posiciones diametralmente opuestas. Grabois comenzó criticando a Marra por haber publicado un tuit en el que festejaba una baja de precios de alimentos y señaló que eso sucedió porque “el consumo cayó un 17%”lanzó., denunció Grabois, quien definió el proyecto de Javier Milei como “una economía de deshumanización y saqueo”.Luego, Marra destacó que la gestión libertaria “empezó a ordenar la economía” con la baja de la inflación y, consideró el diputado de la Ciudad de Buenos Aires.“Lo que dice Marra es tan contra fáctico y ridículo que no se sostiene el análisis”, cruzó Grabois elevando el nivel de tensión.resaltó el dirigente social. Marra le respondió que “ustedes le robaron la esperanza a la gente, ustedes solo dejaron pobres”.“Perfectamente me puedo hacer cargo de un proyecto político que tuvo muchas frustraciones. Vos venís de ser bróker... la bolsa sube porque tenés acreedores totalmente convencidos que los van a privilegiar a costa de los jubilados”, respondió el referente social. A lo que Marra interrumpió y señaló que los diputados de Unión por la Patrialanzó Grabois. Por su parte, insistiendo en lavarse la mano con el Gobierno anterior, el dirigente libertario le achacó a su rival en el debate “fomentar el impuesto inflacionario”: “Te cagás en los pobres”.Luego de un frenético ida y vuelta, la discusión giró en torno al rol del Estado. Fue Marra quien –a contra mano de la mayoría de su espacio- primero explicó que está “a favor que el Estado ayude a la gente” y tenga “un rol primordial en la seguridad, la justicia, la defensa nacional, la salud y la educación”, mientras que agregó que, manifestó y al referirse a que Grabois fue precandidato a presidenteretrucó Marra exacerbando las diferencias entre ambos.Cuando llegó su turno, Grabois inmediatamente desarticuló la estrategia del libertario porteño al aclarar que nunca tuvo cargos públicos, le reprochó al diputado de La Libertad Avanza ser de los legisladores que se “duplicaron el sueldo”:El debate terminó siendo un ida y vuelta de agravios personales y chicanas. Finalizaron dándose la mano pero la pelea siguió., insistió el libertario.No conforme con su performance, el libertario continuó en la mañana de este jueves por la red social X (ex Twitter) con un provocativo posteo del dipitado liberal. "Buen día para todos, vayan a trabajar y no sean como Grabois que vive de los pobres", posteó Marra en la red social X con una captura del video del fuerte cruce que tuvieron este miércoles.Por su parte, el dirigente social y ex precandidato a presidente, Juan Grabois, se limitó a compartir un fragmento de su performance en el debate televisivo.