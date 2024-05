Larroque apuntó contra Milei: Unicef proyecta 70% de pobreza en niños, ¿lo resolvemos con un show en el Luna Park?

El ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, apuntó este miércoles contra el presidente Javier Milei por el show musical que dará en el Luna Park en el marco de la presentación de su libro “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”.“Las proyecciones de Unicef hablan de 70% de pobreza en niños, niñas y adolescentes, y un 38% de indigencia (en este sector). ¿Cómo resolvemos esto? ¿Haciendo un show en el Luna Park? No me parece”, cuestionó el funcionario bonaerense en un reportaje a CNN Radio.La entidad que depende de las Naciones Unidades (ONU) se reunió hace días con el gobernador Axel Kicillof en un encuentro de trabajo. En ese ámbito -según el “Cuervo” Larroque- se conocieron algunas de las estimaciones del organismo, que reflejan un fuerte aumento de la vulnerabilidad social de la población menor de edad ante el fuerte ajuste económico que viene implementando el gobierno nacional desde el 10 de diciembre.Por eso, el funcionario cuestionó que el mandatario libertario encabece hoy un acto político en el icónico estadio ubicado en el microcentro porteño. “Son números que hay que remontarse a las peores crisis de la historia de Argentina”, graficó el funcionario bonaerense sobre la situación de la minoridad.Larroque se mostró en contra del plan de gobierno de Milei y sus efectos negativos en la economía cotidiana. “A Milei lo veo que la realidad lo tiene en ‘match point’”, señaló, parafraseando las críticas que le espetó el dirigente libertario a su par español, Pedro Sánchez.“Me parece que tendría que mirar lo que pasa en Argentina. Entiendo que quiere construirse a nivel simbólico e internacional, que es algo de corto vuelo y funcional a los intereses norteamericanos que, cuando no les servís, te hacen pasar al ostracismo”, caracterizó Larroque sobre la agenda de política exterior que impulsa el gobierno de La Libertad Avanza (LLA).El ministro bonaerense aseguró que “Milei está en cuenta regresiva” por el impacto de la crisis y señaló que el Gobierno “no está teniendo éxitos políticos”. Sobre este punto, puso como ejemplo que todavía no logró la sanción de la “Ley Bases” y se cayó la convocatoria a la firma del Pacto de Mayo con los gobernadores, que estaba prevista para el próximo sábado 25. “Hay que hacer un habeas corpus para saber dónde está el Pacto de Mayo. Es una entelequia”, opinó.