Sin pacto, cómo será el acto del 25 de Mayo en Códoba para Javier Milei

Tras verse obligado a suspender el Pacto de Mayo por las demoras con la sanción de la ley Bases en la Cámara de Senadores,. El mandatario participará del Tedeum en la Catedral de Buenos Aires y luego encabezará un Cabildo Abierto en Córdoba.La agenda del Presidente comenzará temprano el sábado a las 8.30, cuando el Jefe de Estado participe de la tradicional celebración del Tedeum en la Catedral de Buenos Aires. Luego se trasladará a Códoba para un acto a las 14 en Plaza San Martin frente al Cabildo de Córdoba.Así lo señaló la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) que comunicó que el mandatario "se hará presente en la Ciudad de Córdoba, `La Docta`, corazón productivo de nuestra Nación, para celebrar los 214 años de la Revolución de Mayo junto al pueblo argentino", en lo que describieron como "un nuevo Cabildo Abierto este 25 de mayo". "", remarcaron.Según consignó Ámbito, el Jefe de Estado será el único orador en el acto y tendrá un "fuerte discurso" contra "los políticos que imposibilitaron la ley":En relación con la suspensión del Pacto de Mayo, "que busca reinsertar a nuestro pueblo en la senda del desarrollo y la prosperidad", reafirmaron que "se firmará con los gobernadores, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y representantes del sector empresarial, cuando se hayan aprobado la Ley Bases y la Reforma Fiscal".Sin acuerdo con los gobernadores, el pacto que anunció el mandatario el 1° de marzo durante la Asamblea Legislativa debió ser pospuesto. En su lugar, el oficialismo convocará a un acto de la fuerza con fuerte presencia de la ciudadanía que respalda a la administración."A nosotros las fotos no nos importan, nos importan los acuerdos para sacar a la Argentina adelante. No habiendo culminado la Ley Bases, no había condiciones para firmar un pacto que requería ponernos de acuerdo en lo que, su propio nombre indica, es para seguir avanzando.El camino que diseñamos es claro, el resto es cuestión de tiempo", aseveró este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni, al hablar sobre el fracasado Pacto de Mayo.