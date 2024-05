Francos aseguró que Milei tiene "todo el manejo" de su gabinete y "resuelve cuando le parece"

En medio de los rumores de una posibles quiebre en el Gobierno, Guillermo Francos aseguró que Javier Milei tiene "todo el manejo" de su gabinete y "resuelve cuando le parece". El ministro del Interior desestimó los rumores de renuncia del jefe de Gabinete Nicolás Posse y aseguró que solo se trata de versiones. Además, expresó su confianza en que cree que van a juntar la mayoría para aprobar la Ley Bases.Durante una entrevista, Javier Milei aseguró que la continuidad de Posse y el resto de sus ministros está sujeto a la aprobación de la Ley Bases, que actualmente se debate en el Senado: "El tema es el siguiente: usted cuando gestiona, tiene hitos. Nuestro primer hito de gestión terminaría con el desenlace de la Ley Bases, que puede salir bien o no salir. Esa situación va a llevar a que, marcado ese hito, nosotros tenemos que hacer toda una evaluación de resultados".En esta línea, en diálogo con Radio Rivadavia, Guillermo Francos compartió el mismo punto de vista del jefe de Estado, ya que desestimó las versiones: "No hay que detenerse en esos temas. El Presidente fue muy claro, dijo que hay una primera etapa de Gobierno que culmina con la aprobación de la ley Bases y que comienza otros que tendrá nuevos objetivos y cuál va a ser el mejor equipo”. Por lo que el Ministro del Interior continuará realizando sus tareas hasta que el mandatario diga lo contrario:”, añadió.En relación a la Ley Bases, Francos señaló que "A pesar de esto, Francos expresó su confianza ante la sanción de la Ley Bases, ya que son un bloque de siete senadores, que "contamos con el bloque de aliados para que nos apoyen, sabemos que hay otro bloque que no acompaña, el tema es si se juntan la mayoría para hacerlo. Creo que la vamos a juntar, todo depende".En medio del grave conflicto social que atraviesa la provincia de Misiones, con la escalada de las protestas de personal policial, de la salud y docentes que reclaman mejoras salariales, el Gobierno volvió a desentenderse de la crisis, argumentando que “no puede meterse”.Fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, quien aseguró que las protestas configuran un "tema de la provincia" que debe resolver la administración local.afirmó en una entrevista para Radio Rivadavia sobre el diálogo abierto con Hugo Passalacqua.En la misma línea, aclaró:", reveló el funcionario.En las últimas horas, la Policía rechazó la propuesta del 30 por ciento de aumento que les ofreció el gobierno provincial, por lo que sigue el conflicto con epicentro en el Comando radioeléctrico. La asamblea de policías rechazó rápidamente la oferta e insistió en el 100 por ciento de aumento salarial.