Milei viaja a EEUU por cuarta vez en medio año y visita a Bukele en su asunción

El presidenteviaja por cuarta vez desde el inicio de su mandato a Estados Unidos en una gira que durará lo que resta de mayo. El 1° de junio participará del acto de reasunción de Nayib Bukele como presidente de El Salvador.El mandatario partirá este lunes por la noche al país norteamericano, con intenciones de reunirse, y asistir el 30 de mayo a la reunión tecnológica en Silicon Valley, zona sur del Área de la Bahía de San Francisco.Además,entre otras firmas de la industria tecnológica. El objetivo de la comitiva es avanzar en el desarrollo de Inteligencia Artificial en la Argentina y conseguir inversiones.Si bien el cronograma de la visita aún no está cerrado, no hay previstos, por el momento, encuentros con funcionarios del gobierno de Joe Biden. Aunque sí está confirmada la presencia de Luis Caputo en la gira, quien se reunirá con empresarios estadounidenses.El 1° de junio el Presidente tiene previsto presenciarquien fue reelecto con el 85% de los votos por sobre Manuel Flores, aspirante del FLMN, y conquistó 58 de 60 diputados de la Asamblea Legislativa. A pesar de que el salvadoreño no asistió a la ceremonia de asunción de asunción del libertario, envió a su ministro de Hacienda y Seguridad Pública, Héctor Villatoro.Además, entre el 13 y el1 5 de junio, el jefe de Estado estará en Borgo Egnazia,conformado por Estados Unidos, Alemania, Japón, Canadá, Francia, Reino Unido e Italia.A pesar del conflicto con su par de España,, Milei tiene regresará a Madrid a el 21 de junio para ser premiado por el Instituto Juan de Mariana, en el marco de laque tendrá lugar en el Casino de Madrid, durante la Semana de la Libertad.El último destino será Hamburgo,, donde el jefe de Estado, que se otorga en referencia al Nobel de economía Frederic von Hayek el 22 de junio.