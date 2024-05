Un intendente de Corrientes derribó las excusas del Gobierno: "Nos inundamos y no mandaron alimentos"

En medio de los reclamos por las casi 5 toneladas de alimentos que el Gobierno nacional tiene retenidos en depositos bajo la excusa de que serán utilizados para " catástrofes" , el intendente de Paso de los Libres,, reveló que no recibió ayuda por las inundaciones en la localidad correntina y contradijo al Ejecutivo.", aseguró el jefe comunal de Corrientes en diálogo con El Destape Radio. La localidad de Paso de los Libres se vio afectada por la crecida del río Uruguay hace algunas semanas lo que provocó que decenas de familias tengan que ser evacuadas.En ese sentido, lamentó: "Tuvimos 1 mes y 10 días de inundaciones y necesitábamos alimentos. Son 200 familias que necesitan alimentación". Además,", subrayó el intendente correntino contradiciendo al vocero presidencial Manuel Adorni que afirmó que “los alimentos son reservados de forma preventiva para emergencias o catástrofes”.Ayer, el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que el Gobierno que apelará a la resolución del juez federal Sebastián Casanello quien le ordenó al Ministerio de Capital Humano un informe sobre los 5 millones de alimentos incautados en depósitos y le pidió que los distribuyera para ayuda social de modo "inmediato". “Y la Justicia no se puede entrometer en la política pública”, manifestó Adorni.Durante la conferencia de prensa, el vocero señaló que los alimentos guardados en esos depósitos son destinados a la respuesta ante eventuales catástrofes y no para la asistencia de los comedores comunitarios."Y esto no es algo que ocurra solo en Argentina, pasa en el resto de los países del mundo”, apuntó y remarcó: "”.La denuncia sobre los alimentos la impulsó el dirigente social Juan Grabois, en la mañana de este martes hubo manifestaciones de comedores frente a los galpones de Villa Martelli donde el Ministerio de Capital Humano guarda parte de los 5 millones de kilos de alimentos, otra parte está en depositos de Tafí Viejo.