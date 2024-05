La Cámara Federal citó a declarar a funcionarios del Ministerio de Capital Humano por la retención de alimentos en depósitos

La Cámara Federal llamó a una audiencia a representantes del Ministerio de Capital Humano para que expliquen los motivos por los que no distribuyeron los 5 millones de kilos de alimentos destinado a comedores y que se encuentran retenidos en distintos depósitos."La Cámara Federal fijó para el miércoles próximo 5 de junio una audiencia por la cual los representantes del Ministerio de Capital Humano van a tener que explicar porqué no distribuyen los alimentos que están en los depósitos", explicó la periodista Vanesa Petrillo en De Una.En la audiencia convocada por el presidente de la Cámara para la semana próxima, "deberán exponer sobre este tema tanto los representantes de Capital Humano como la Fiscalía".La misma se suma a la resolución del juez Sebastián Casanello "que había ordenado que informe el plan de distribución de estas 5.000 toneladas de comida que se encuentran en los depósitos sin repartir", pero que fue apelada por Capital Humano "que se niega a cumplir con esta medida cautelar".El juez federal había librado una "orden de presentación" para que, en el plazo de 72 horas, se informe la cantidad, especie, fecha de vencimiento y otros detalles de los alimentos hallados en los depósitos y que, según informaron, habían sido comprados por el gobierno anterior.El fallo argumentó que la decisión del Gobierno de retener alimentos viola los derechos garantizados en la Constitución Nacional, como el derecho alimentario y a la salud.Sin embargo, desde el Ministerio de Capital Humano apelaron el fallo de Casanello al sostener que viola la carta magna y los tratados internacionales y manifestaron que "el pedido del juez es un avance ilegítimo de la justicia sobre la democracia que viola la división de poderes; no se van a entregar alimentos a comedores inexistentes para que queden en manos de las organizaciones extorsivas".Ahora, el caso está en manos de la Cámara Federal, pero si ésta falla en su contra, el Gobierno aún puede acudir a la Cámara de Casación y la Corte Suprema.En tanto, en el fuero Contencioso Administrativo tramitan otros planteos para que el Gobierno Nacional, específicamente el Ministerio de Capital Humano, "no discontinúe ni suspenda la entrega de alimentos secos a comedores comunitarios y/o merenderos hasta que culmine la transición a la nueva modalidad de asistencia alimentaria".Los planteos tienen como fin que no se altere la situación respecto a la entrega de dichos alimentos, prevista por Ley 25.724, mediante la cual se crea el Programa Nacional de Nutrición y Alimentación "en cumplimiento del deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía”.También la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que nuclea a varias organizaciones, Grabois y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidieron una medida cautelar para que Capital Humano garantice el derecho a la alimentación.