31.10.2025 / Judiciales

La Justicia ordenó a Pettovello que informe por qué no convocó al Consejo del Salario

La medida fue dictada en el marco de una acción cautelar presentada por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, que reclamaron la inmediata convocatoria del organismo tripartito encargado de fijar el salario mínimo.




El Juzgado Nacional del Trabajo N°10 ordenó al Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello que en el plazo de tres días informe las razones por las cuales no se ha convocado al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil.

La medida fue dictada en el marco de una acción cautelar presentada por la CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores, que reclamaron la inmediata convocatoria del organismo tripartito encargado de fijar el salario mínimo.

El reclamo firmado por los titulares de ambas centrales, Hugo Godoy y Hugo Yasky, denuncia que "desde hace más de seis meses el Consejo del Salario no se reúne, incumpliendo el mandato legal que exige reuniones bimestrales y vulnerando el derecho al diálogo social previsto en la Constitución Nacional".

Las dos CTA advirtieron que el actual salario mínimo -fijado por la Resolución 5/2025 mediante laudo unilateral del Ministerio de Capital Humano- "no cumple con los parámetros de legalidad ni garantiza un nivel de vida digno para los trabajadores, tal como exigen los artículos 14 bis de la Constitución Nacional y 116 de la Ley de Contrato de Trabajo".

"Con esta decisión, la Justicia laboral coloca bajo la lupa la inacción del Ministerio de Capital Humano y exige al Gobierno nacional que rinda cuentas sobre una cuestión central para millones de trabajadores argentinos: el derecho a un salario mínimo vital y móvil que garantice condiciones de vida dignas", finalizaron.

Lo más leído

1

La CGT advirtió al Gobierno que si la reforma laboral "es para retroceder, no va a haber ninguna negociación"

2

Tras ganar con el 40% a nivel nacional, Milei prepara la reforma laboral: los puntos principales

3

Con el escrutinio definitivo, Fuerza Patria recortó 4 puntos y la brecha con La Libertad Avanza se acortó a menos de 6 puntos

4

La izquierda queda como tercera fuerza a nivel país y Bregman vuelve al Congreso con más del 9%

5

La Corte Suprema confirmó el sobreseimiento de Boudou

Más notas de este tema

Revés judicial para el ex presidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género: los detalles

30/10/2025 - VIOLENCIA DE GÉNERO

Revés judicial para el ex presidente Alberto Fernández en la causa por violencia de género: los detalles

La Justicia definió una fecha provisoria para el juicio por el ARA San Juan

30/10/2025 - CRONOGRAMA

La Justicia definió una fecha provisoria para el juicio por el ARA San Juan

El obispo castrense agradeció el fallo de la Justicia que beneficia a represores de la última dictadura

30/10/2025 - REPUDIO

El obispo castrense agradeció el fallo de la Justicia que beneficia a represores de la última dictadura

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.