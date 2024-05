La estrategia de Macri para relanzar al PRO en junio y que Bullrich se vaya

Patricia, siendo politóloga me extraña que no sepas la definición de golpe de estado. En el PRO de la Provincia de Buenos Aires hubo una renuncia masiva de dirigentes porque nadie se sentía representado por quien se hizo cargo de la presidencia hace un año. Se llamará a… https://t.co/PRkWrnkgJC — Cristian Ritondo (@cristianritondo) May 29, 2024

En medio de la fuerte interna del PRO, que Patricia Bullrich describió como "golpe de Estado" , el expresidente Mauricio Macri realizará un relanzamiento del partido amarilo en junio con el objetivo de dejar afuera a la ministra de Javier Milei.La primicia fue revelada por Lautaro Maislin en Duro de Domar. El líder del PRO que Macri, quien recuperó hace apenas dos semanas el manejo del partido que fundó hace 20 años buscará "marcar todas las diferencias que tiene con el gobierno de Javier Milei, algo que no venía sucediendo"., luego de la ruptura de los bloques en la legislatura provincial. El problema central fue en la Cámara baja, donde dejaron el espacio cinco diputados, mientras en la Cámara alta solo una legisladora decidió irse.Macri piensa que con esa jugada, Bullrich quedó en una posición desfavorable y desde su entorno hacen cálculos sobre la cantidad de fieles de Bullrich en el Congreso, en las distintas legislaturas, en las gobernaciones y en las intendencias. Y parece que el líder amarillo ganaría.señalan fuentes de la mesa chica del titular del PRO a La Política Online. La estrategia de Macri es cercar a Bullrich y dejarla sin apoyos dentro del PRO para forzarla a irse. Los crecientes desplantes de la ministra de Milei a los amarillos y su intención de fusionarse con La Libertad Avanza ya molestan al expresidente.La última polémica de la ministra de Seguridad fue su acusación contra Ritondo de haber hecho un "golpe de Estado" en la Lesgislatura bonaerense. "Si tengo una institucionalidad y tengo mandato hasta 2026 y me renuncia toda la gente para adelantar las elecciones, ¿cómo se llama eso? Golpe de Estado. ¿Cómo le contestaron los diputados? Bueno, si acá no nos quieren, nos quieren echar, nosotros vamos a agruparnos en el PRO Libertad", había sostenido Bullrich. Rápidamente Ritodondo salió al cruce.le vamos a dar una identidad nueva y va a crecer", consideró una fuente de los armadores de Macri en declaraciones a LPO.