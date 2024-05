De golpistas a ignorantes: más cruces y chicanas en el PRO por la guerra entre Macri y Bullrich

Patricia, siendo politóloga me extraña que no sepas la definición de golpe de estado. En el PRO de la Provincia de Buenos Aires hubo una renuncia masiva de dirigentes porque nadie se sentía representado por quien se hizo cargo de la presidencia hace un año. Se llamará a… https://t.co/PRkWrnkgJC — Cristian Ritondo (@cristianritondo) May 29, 2024

La ministra de Seguridad,se metió de lleno en la interna del PRO y denunció un "golpe de Estado" en el bloque de la provincia de Buenos Aires tras la fractura en la Legislatura. Además, acusó al titular de la bancada en la Cámara baja del Congreso, Cristian Ritondo, de "vaciar el partido".El martes, el bloque bonaerense del PRO finalmente se partió en Diputados y Senadores. El problema central fue en la Cámara baja, donde dejaron el espacio cinco diputados, mientras en la Cámara alta solo una legisladora decidió irse.El nuevo espacio que responde a Bullrich y apoya al oficialismo de La Libebrtad Avanza se renombró como "PRO Libertad". "Seguimos siendo del PRO y por eso nuestra obligación es acompañar el cambio.El cambio es ahora y sin especulaciones", manifestaron en un comunicado.", lanzó Bullrich en declaraciones a TN sobre la fractura del bloque amarillo, la ministra salió a defender la decisión apuntó contra los dirigentes del PRO bonaerense que días atrás renunciaron al Consejo Directivo del partido -en oposición a los lazos que busca consolidar la presidenta, Daniela Reich, con los libertarios- y los acusó de "vaciar el partido".En ese sentido, la líder amarilla remarcó: "Si tengo una institucionalidad y tengo mandato hasta 2026 y me renuncia toda la gente para adelantar las elecciones, ¿cómo se llama eso? Golpe de Estado. ¿Cómo le contestaron los diputados? Bueno,".Respecto a quiénes están detrás de la maniobra, la ministra apuntó contra el presidente del bloque del partido en Diputados de la Nación, Cristian Ritondo. "", señaló aunque prefirió dejar al actual titular amarillo fuera de la interna."No lo sé", respondió cuando fue consultada por el rol de Mauricio Macri.En la misma línea, la ministra descartó que esta interna sea el final del PRO. “Me parece un infantilismo”, afirmó. “Soy ministra. Trabajo para que el cambio se construya en la Argentina todos los días”, remarcó y descartó incorporarse a La Libertad Avanza.En las últimas horas, hubo reproches hacia ella por haber participado junto al dirigente oficialista Sebastián Pareja en un acto. “”, chicaneó Ritondo en declaraciones a TN. En ese sentido, el jefe de la bancada amarilla en Diputados remarcó que "el PRO existe y va a seguir existiendo. Entiendo que tenemos que recuperar la identidad y que lo que debemos hacer es, lógicamente, apoyar al Gobierno en todas las cosas en las que creemos que está en lo correcto, pero siendo una alternativa”.En esa línea, consideró que la idea de “fusionar significa fundirse en la misma identidad”, por lo que indicó que “a”. “Es la mirada de ella, que se vaya y se afilie a La Libertad Avanza, si quiere, yo no tengo ningún problema.”.Frente a lo que la ministra de Milei retrucó: “Fuimos juntos al balotaje para ganar las elecciones, que trabajamos juntos en el Gobierno, ¿y eso cae mal? ¿Cómo?”.“Para mí no se rompe el PRO. No tiene sentido discutir por qué una ministra de Seguridad del presidente Milei participa en un acto con otro funcionario del Gobierno. Lo central es que el cambio en la Argentina viene fuerte”, sentenció Bullrich.Horas más tarde, Ritondo volvió a cruzar a Bullrich en su cuenta de X (Ex Twitter). “”, chicaneó.“En el PRO de la Provincia de Buenos Aires hubo una renuncia masiva de dirigentes porque nadie se sentía representado por quien se hizo cargo de la presidencia hace un año”, aseguró Ritondo y remarcó: “"Dentro de la ley, todo”, citó.