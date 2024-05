El Gobierno señaló que la suba de desempleo es "el costo que se pagó por sincerar un montón de cuestiones"

Frente a la crisis económica y el creciente desempleo, el Gobierno afirmó que es un "costo que se pagó por sincerar un montón de cuestiones".Durante la conferencia del vocero presidencial, Manuel Adorni, fue consultado sobre la caída de la actividad. Es que, de acuerdo a las estadísticas Banco Central, dejaron de tener actividad aproximadamente 275.000 cuentas sueldos en el primer trimestre del año, lo que es entre un 2% y 3% del total de cuentas destinadas para el depósito de salarios. En el Banco Provincia unas 47.700; Banco Nación 33.800 y en privados como Santander o Galicia con 27.300 y 23.900 respectivamente. Ante esta situación, sumado al derrumbe del mercado interno, lo que generó despidos en diferentes industrias, como las pymes quienes revelaron que el 35% planea despedir personal en los próximos meses.entendemos que tiene que ver con una política fiscal muy clara", comenzó su respuesta Adorni, explicando la situación actual inflacionaria del país.Y aprovechó para respaldar el trabajo del Gobierno al señalar que en materia monetaria lograron "haber destruído definitivamente la máquina de hacer billetes". Aunque "los cambios en política fiscal y monetaria no impactan de manera inmediata en cuestiones inflacionarias".En cuánto al tema de la actividad aputó: "Teníamos pensado que marzo y abril iban hacer los meses más complejos en tema de actividad, todavía no tenemos los números de mayo es muy difícil confirmarte o no esa predicción que hicimos".En esa líne, justificó que esta caída del empleo es un "costo que se ha pagado por sincerar un montón de distorsiones que en algún momento se iba a tener que corregir".", que nos vendieron que a esa fiesta estábamos todos invitados pero que nunca nos dejaron participar", finalizó.