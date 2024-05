Paro de trenes: La Fraternidad confirmó la medida de fuerza para el próximo martes

En medio de la protesta del servicio de este jueves en el que los trenes circulan a un máximo de 30 kilómetros por hora, la mitad de la velocidad en una jornada normal, el titular del gremio de ls Fraternidad,, adelantó un paro por 24 horas para el próximo martes 4 de junio en caso de que no se resuelva el reclamo por los salarios, que "están congelados desde hace cuatro meses".”, apuntó en diálogo con radio Rivadavia el sindicalista Maturano y señaló: “Nos citaron para una audiencia para el jueves 6 cuando ya sabían que íbamos a hacer esta medida y la del martes”.Y criticó: “Este Gobierno no nos reconoce la inflación. Se firmó un aumento, bah, una dádiva, después de la primera medida de fuerza. Y ahora no nos quieren reconocer ni marzo ni abril. Nos dijeron que nos dan el 2% en abril y 7% en mayo, pero nos comieron los meses de febrero y marzo”."El sueldo está congelado desde hace cuatro meses. Nosotros no podemos aceptar estas cosas", remarcó.Además de las cuestiones salariales,tras el incidente ocurrido hace dos semanas en la Línea San Martín, donde una falla de señalización provocó un choque entre trenes que dejó al menos 90 heridos.Sobre la protesta gremial de este jueves, Maturano señaló: "El promedio de velocidad en los trenes es de 50 kilómetros por hora y en algunas vías y tramos puede llegar a 70. No estamos trabajando a paso de hombre. Cuando termine el día va a haber grandes demoras".El gremialista explicó que con la medida de fuerza este jueves "se va a cubrir el 50% del servicio, que es un poco más que una guardia mínima".La motosierra no solamente corta lo malo, sino también lo bueno. Y la licuadora licúa para todos", subrayó el líder de los maquinistas.