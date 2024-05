Milei arremetió contra manifestantes por Palestina en Estados Unidos

En el marco de su gira por Estados Unidos, el presidente Javier Milei visitó este miércoles la sede de la Universidad de Stanford para dar una charla sobre economía, capitalismo y monopolios. Sin embargo, al abandonar el lugar, el libertario tuvo un cruce con manifestantes pro palestina.Convocado por el Instituto Hoover de la casa de estudios estadounidense, el jefe de Estado dio una charla de 50 minutos en la que se explayó sobre los temas principales de su último libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica". Allí, entre otras cosas, destacó el trabajo de su ministro de Economía, Luis Caputo, de quien dijo que hizo "el ajuste más grande de la historia de la humanidad".Cuando terminó la charla, el mandatario se cruzó a las afueras del establecimiento con dos personas que se expresaban a favor de Palestina por el conflicto que viene arrastrando con Israel, le cantaron al presidente de la Nación: “Milei, fascista, no queremos tu visita”. Los manifestantes sostenían una pancarta detrás del vallado y el jefe de Estado se acercó para hablar con ellos. El jefe de Estado respondió en otros términos. “Andá a estudiar, así no decís burradas”, le dijo a una de las manifestantes.“En lugar de criticar, ¿por qué no me escuchás?”, intentó comenzar su respuesta Milei en Estados Unidos. Además, el Presidente expuso frente a los manifestantes que Benito Mussolini fue quien condujo al fascismo en Italia y que nada tenía que ver eso con sus ideas políticas. “Andá a estudiar, así no decís burradas”, les recriminó el mandatario mientras ellos seguían repitiendo el mismo canto, acusándolo de fascista.Asimismo, el mandatario enfatizó que “los fascistas son los socialistas, y los liberales somos opositores a eso”. Además, finalizó diciendo: “Dejen de defender a asesinos”. Luego, se retiró del lugar y los dos manifestantes continuaron al grito de “Milei, fascista, no queremos tu visita”.En las últimas semanas, los campus universitarios de Estados Unidos se han visto copados por protestas contra la guerra en Gaza. Los estudiantes han aprovechado los discursos de graduación en universidades como Harvard, Duke y Yale para protestar por las acciones de Biden.Cabe recordar que el 7 de octubre pasado, el grupo terrorista Hamas llevó adelante una ofensiva inédita en territorio de Israel que dejó más de mil muertos. Desde entonces, el gobierno israelí inició un ataque contra terreno palestino que ya causó más de 30 mil muertos y un desastre humanitario debido a la huida de millones de personas atrapadas en la Franja de Gaza.En ese lapso, el gobierno de Joe Biden defendió la ofensiva militar de Israel y autorizó el envío de armamento a ese país, decisiones que por momentos fueron acompañadas con tímidos reclamos de índole humanitarios.