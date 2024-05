En medio de la crisis económica, continúan los despidos en distintos sectores

En medio de la crisis económica por la recesión que impone el Gobierno, se conocieron en las últimas horas nuevos despidos en las empresas Techint y Diarco.El delegado de la UOM Norberto Negrin reveló que la empresa despidió a cinco trabajadores, de los cuales dos son de UOM y tres de Asimra( Supervisores). La empresa "alega que los trabajadores no cumplieron ciertos procedimientos que en realidad la propia empresa por medio de jefes y Gerentes( usando a los supervisores como herramientas) apretaban al personal para que no cumpla esos procedimientos", afirmó."Esto se encuadra en una política de Techint de avanzar sobre los trabajadores, como bien se sabe incluso varios de los funcionarios actuales del Gobierno son ex personal de la empresa, como el actual secretario de Trabajo o el presidente de YPF para dar un par de ejemplos", sostuvo Negrin.Y sentenció: "Sabemos que la reforma laboral que se planteó en el DNU viene de la tinta de estos empresarios, con Techint a la cabeza. Esta flexibilización y ataque a los trabajadores se encuadra estos términos, apretando a los laburantes.La caída de las ventas fue el argumento que esgrimió la empresa Diarco SA, al anunciar el cierre de la sucursal ubicada en Remedios de Escalada 1228 de Lanús y el cese del vínculo laboral con 25 trabajadores que se habían presentado a cumplir con sus tareas habituales. La medida se produjo dos semanas después que otra cadena relacionada con el consumo masivo, Changomas, se desprendiera de 152 empleados.Los trabajadores, sin poder ingresar en Diarco, contaron con el apoyo y la asistencia del Sindicato de Empleados de Comercio de Lanús y Avellaneda. Ante esta situación, el Ministerio de Trabajo bonaerense intervino y habrá audiencia de conciliación el próximo viernes.