Declararon culpable a Donald Trump por sobornar a una actriz porno durante la campaña electoral de 2016

El jurado estadounidense definió por unanimidad que Donald Trump estuvo detrás de la trama de sobornos a la actriz porno Stormy Daniels, con el fin de encubrir los encuentros que habían mantenido para que no lo perjudicaran en sus aspiraciones políticas durante la campaña electoral de 2016. De esta manera, se convirtió en el primer ex presidente estadounidense en ser condenado penalmente.El exmandatario afrontaba 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales, todos relacionados con el reembolso a su abogado por pagar en 2016 un total de 130.000 dólares a la actriz porno para silenciar una supuesta relación sexual en 2006.En caso de convertirse nuevamente en presidente, no podrá indultarse ya que el caso no fue presentado por el Gobierno federal sino por el Estado de Nueva York y sólo el Gobernador podría limpiar su nombre.El virtual candidato republicano siempre defendió su inocencia y calificó en múltiples ocasiones este proceso como una caza de brujas que busca interferir en su campaña por las presidenciales de noviembre próximo, donde se enfrentará al actual presidente,Joe Biden.De hecho, volvió a insistir con ese argumento -desde sus redes sociales- tras el fallo del jurado: “Mis derechos civiles han sido totalmente violados con esta caza de brujas altamente política, inconstitucional y que interfiere en las elecciones. ¡Se están riendo de nuestra nación fracasada en todo el mundo!”.Asimismo, en la sala aseguró que “esto fue una desgracia... este fue un juicio amañado por un juez conflictivo que era corrupto” y prometió que “el veredicto real” se conocerá el próximo 5 de noviembre, en los comicios. “Estoy luchando por nuestro país, estoy luchando por nuestra Constitución”, agregó.En esa línea, el republicano Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, escribió en su cuenta de X que “es un día vergonzoso para la historia de Estados Unidos” ya que Trump fue condenado por “cargos ridículos basados en el testimonio de un delincuente convicto inhabilitado”.“El uso de nuestro sistema de Justicia como arma ha sido un sello distintivo de la Administración Biden y la decisión de hoy es una prueba más de que los demócratas no se detendrán ante nada para silenciar a la disidencia y aplastar a sus oponentes políticos”, continuó en su mensaje antes de confiar en que su aliado político “¡GANARÁ!”.Desde el equipo de campaña de Biden no tardaron en pronunciarse y declararon que el veredicto demuestra que “nadie está por encima de la ley”.“Donald Trump siempre ha creído erróneamente que nunca enfrentaría consecuencias por violar la ley para su beneficio personal. Hoy en Nueva York hemos visto que nadie está por encima de la ley. Pero el veredicto de hoy no cambia el hecho de que el pueblo estadounidense se enfrenta a una simple realidad. Sigue habiendo una sola manera de mantener a Donald Trump fuera del Despacho Oval: en las urnas”, señala el comunicado.