Tras su gira por EE.UU, Javier Milei participa de la asunción de Nayib Bukele en El Salvador

Tras su gira por Estados Unidos, el presidenteparticipa este sábado de la asunción del presidente, que inicia su segundo mandato en El Salvador.El avión oficial ARG 01 arribó en la madruga de este sábado aeropuerto internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, el principal de El Salvador, donde el mandatario fue recibido con una alfombra roja y el protocolo oficial desplegado para la llegada de distintos mandatarios. Se trata deel pasado 10 de diciembre.después de que haya pedido retirar a la embajadora española en Argentina. No está previsto que mantengan una reunión bilateral como para intentar destrabar el conflicto,, algo que tras los dichos que lanzó el libertario sobre la esposa del español, Begoña Gómez, no parece factible."Si bien el rey es Jefe de Estado, el Jefe de Gobierno es Sánchez y es el representante del gobierno, no el rey. Es un sistema de monarquía parlamentaria, que funciona con ese esquema de Jefe de Gobierno (poder de gestión) y Jefe de Estado (protocolar)", explicó una fuente a El Destape. El Gobierno argentino buscará, de todas formas, concretar el encuentro.Después de la asunción de Bukele,junto a la comitiva que lo acompañó durante su séptimo viaje al exterior desde que llegó a la Casa Rosada: Karina Milei (secretaria General de la Presidencia); Luis Caputo (ministro de Economía); Demian Reidel (consejero económico de Milei) y Mat Travizano (experto en tecnología).