Francos acusó a los movimientos sociales de buscar incentivar la renuncia de Pettovello

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó este sábado que un sector de la oposición quiere la renuncia de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tras la polémica por los alimentos que estaban en poder del Ministerio y no fueron repartidos.Al ser consultado sobre si existe la intención en algunos sectores de llevarse puesta a la ministra, Francos manifestó:El funcionario respaldó a la titular de Capital Humano y sostuvo que se hizo cargo de un área de un "desmanejo y corrupción enorme" y la calificó como una persona"Del otro lado no hay nenes de pecho, hay gente que ha estado durante muchos años viviendo y aprovechándose de la pobreza. Esto es lo que denunció Sandra (Pettovello) en la justicia", recordó en declaraciones radiales. En tanto, la desligó de cualquier hecho irregular que pudo haber sucedido en el Ministerio. "Es un hecho inadvertido para la ministra. De hecho, ella no tenía esa información, procedió en cuanto la tuvo", señaló.El ministro coordinador se refirió a la crisis por el desabastecimiento de gas en la industria y las estaciones de servicio que se dio la semana pasada y lo atribuyó a temperaturas irregulares para esta época del año. "Hubo un consumo muy elevado de gas en mayo, porque todos los meses de invierno están cubiertos con compras que se vinieron haciendo de buques de gas", explicó Francos y rechazó las versiones que sostienen que el problema se dio por falta de obras.El jefe de Gabinete también dejo sus impresiones acerca del futuro de la Ley Bases en el Senado., argumentó.