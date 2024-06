Milei busca convertir el escándalo de los alimentos en un negocio que le encargó a Sturzenegger

El gobierno provee ayuda en situaciones de emergencia. Pero lo hace mediante un sistema de acopio ineficiente y caro. ¿Existe un mejor sistema p/lograr el mismo objetivo? A pedido del presidente @JMilei y la Ministra Sandra Pettovello diseñamos un sistema alternativo. Abro hilo — Fede Sturzenegger (@fedesturze) June 2, 2024

Un sistema de contratos contingentes bien realizado puede ser una forma apropiada y eficiente de abordar las situaciones imprevistas (inundaciones, terremotos, etcétera). Felicitaciones, por primera vez se les cae una idea en vez de un insulto.



Sin embargo, este sistema no… — Juan Grabois (@JuanGrabois) June 2, 2024

Tras el escándalo en Capital Humano, el economista Federico Sturzenegger, que es uno de los principales asesores del presidente Javier Milei, anunció que diseñó un nuevo sistema de compras para situaciones de emergencias tras el pedido del mandatario y de la ministra Sandra Pettovello.El ex presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) entre diciembre de 2015 y junio de 2018, durante el mandato de Mauricio Macri, expuso en la red social X -ex Twitter- que el esquema utilizado hasta el momento es "ineficiente y caro" y detalló la estructura que armó para el Gobierno. Sturzenegger indicó quedebido a que en el plan que desarrolló "no se compran los bienes sino que compra una 'opción de compra' de esos bienes (en jerga financiera es un call)".El exdiputado remarcó que la instauración de este sistema generará una variación drástica:Luego de que la Justicia ordenara allanar los depósitos de Villa Martelli y la localidad tucumana de Tafí del Valle, donde había productos cercanos a vencer y no se habían distribuido en comedores, Sturzenegger marcó la principal modificación que se implementará:"Una cosa es proveer ayuda a los más vulnerables y otra es usar esa ayuda para sostener una red de negocios privados. Esto último es lo que la ministra Pettovello ha ido descubriendo durante su gestión y por eso los ataques", fue la defensa que realizó el economista sobre la titular de Capital Humano. Ante esta situación, Sturzenegger resaltó que "la migración a un sistema de contratos contingentes barrerá con otro más de los mecanismos con los cuales el sistema político ha lucrado con la pobreza, claro está, hasta la llegada de Javier Milei a la presidencia".El dirigente social Juan Grabois cuestionó el anuncio de Federico Sturzenegger sobre un nuevo sistema de compras para situaciones de emergencias tras el pedido del presidente Javier Milei y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. En una publicación en su cuenta de X (ex Twitter), Grabois expresó: "Luego, le dio un consejo al Gobierno.manifestó."Me pregunto cómo puede ser que entre tantos traders, techies y credencialistas, no puedan diseñar un sistema objetivo de auditoría para comedores comunitarios y trazabilidad de los recursos vinculados a la asistencia alimentaria ¿Será básicamente porque les chupa una mandarina si no estalla un escándalo? ¿Será que están mucho más concentrados en destruir a quienes no comulgamos con sus ideas que en resolver los problemas reales?", se preguntó en tal sentido.También recordó la denuncia por los alimentos retenidos por el Ministerio de Capital Humano:"PD: El contrato contingente hay que hacerlo bien, porque el diablo está en los detalles. Si no se hace con integridad e inteligencia, termina en ganancia indebida para las empresas sin una contraprestación adecuada. En definitiva, un perjuicio patrimonial al Estado. Ya te pasó cuando armaste el megacanje con De La Rúa y el país sufrió un perjuicio multimillonario en dólares que terminó en el desastre del 2001. Solo se beneficiaron -hablando de intermediarios- los bancos comisionistas de esa operación", recordó Grabois sobre la crisis de 2001.