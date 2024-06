Pettovello echó más funcionarios y habló del escándalo de corrupción: Asumí como ciudadana común

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, echó a cuatro funcionarios clave más tras el escándalo de corrupción en su cartera por la retención de alimentos a punto de vencerse y el pago de sueldos a los "rugbiers ñoquis" y, luego de la defensa de Javier Milei, salió a hablar: "Vamos a seguir adelante contra las mafias"

Los cuatro funcionarios a los que Pettovello dio salida, decisión oficializada en el Boletín Oficial, fueron nada más y nada menos que la jefa de Gabinete, Lucía Rascovsky ; el coordinador del Programa de Promoción del Microcrédito para el Desarrollo de la Economía Social, Fernando Molina Pico ; el encargado del área de emergencias, Esteban Bosch ; y el subsecretario de Políticas Sociales de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, Héctor Calvente Según había trascendido ya en las últimas horas del domingo, los cuatro funcionarios ahora oficialmente despedidos respondían al ya echado secretario de Niñez y Familia,. A este último, hermano del ex intendente de San Miguel, ex miembro del PRO y ahora ex socio libertario,, lo eyectaron luego de que se conociera que los alimentos almacenados en los galpones de Villa Martelli y Tafí del Valle estaban próximos a vencerse.Luego también sobre De la Torre descargaron la sospecha de manejos irregulares en las contrataciones por medio de convenios con la Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI), organismo que se defendió y dejó en claro que el uso del dinero convenido era de exclusiva potestad y control del Gobierno, lo cual pese a que fue firmado por ella llevó a Pettovello a echar al ahora ex funcionario.Durante este fin de semana, además, se reveló un informe que muestra que Capital Humano recortó un 14% el presupuesto en políticas alimentarias en el primer cuatrimestre de 2024, en comparación con la gestión de Desarrollo Social durante el mismo período del año pasado.Esto no sólo se produce en medio del escándalo por los 5 millones de alimentos sin distribuir por parte de la cartera a cargo de Pettovello y los sobresueldos a los "rugbiers ñoquis", sino que también se conoció que tenía en su cartera a dos funcionarios de extrema confianza acusados por una auditoria interna del Mercado Central como posibles responsables de un desfalco millonario a través de la contratación de empresas y servicios fantasmas.Tras su regreso de otro de sus viajes, el presidente Javier Milei salió a defender a Pettovello y, con ello, también la dejó autorizada a ejercer su defensa con una línea clara: culpar al kirchnerismo, a las "mafias" y autovictimizarse pese a que retuvo alimentos a punto de vencerse y a no dar explicaciones por los ñoquis con sobresueldos pagados por la OEI., le dijo Pettovello a Ámbito Financiero según una nota firmada por Liliana Franco.Sin precisiones, la ministra repitió una frase al pasar de Milei en la entrevista que dio anoche y dijo que tanto ella como sus funcionarios y familias “sufrieron amenazas”, y se autopresentó como víctima al afirmar que le están "haciendo causas falsas”, en referencia a la denuncia por asociación ilícita que ya se presentó en sede penal en su contra, de su exsecretario Pablo De la Torre y del director a la OEI, Luis Scasso, por “asociación ilícita” en la contratación supuestamente fraudulenta de profesionales a través de este organismo."Vamos a seguir adelante, no nos van a amedrentar, tenemos que defender a la Argentina de las mafias”, insistió Pettovello, quien como intento de fortalecer su posición agregó que asumió su cargoy agregó que “no hay otra alternativa más que denunciar los hechos de corrupción" porque quiere "transformar la Argentina de manera honesta”.La funcionario aseguró que se siente “orgullosa por el apoyo absoluto que recibe del Presidente y de todo el Gabinete”, que llamativamente salió durante la tarde del sábado al unísono a defenderla con Milei aún fuera del país, y se animó a pedirle ayuda a la población: "Uno solo no puede contra las mafias, necesitamos el apoyo de la gente que quiere una Argentina distinta para nuestros hijos”.Sobre los alimentos retenidos con fecha de vencimiento próxima confirmada en su Ministerio, Pettovello aseguró que “no hay ningún alimento vencido en los depósitos" e insistió en que son "para atender emergencias”, dos hechos ya aclarados.Ante eso, adelantó que este lunes el Ejercito comenzará a entregar esta mercadería a la Fundación Cooperadora de la Nutrición Infantil (CONIN), la fundación de Abel Albino, el médico que se hizo famoso por decir que el Sida es capaz de atravesar la porcelana.