Capital Humano: la Secretaría de Educación también contrató funcionarios y realizó compras mediante la OEI

En medio del escándalo del Ministerio de Capital Humano , trascendió que también la Secretaría de Educación, líderada por Carlos Torrendel, realizó contrataciones a 300 funcionarios y compras directas, sin licitación, a través de convenios con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI).Si bien la ministra Sandra Pettovello decidió señalar por el escándalo al ex secretario de Niñez y Familia,, luego de que se conociera que contrataba empleados por medio de la OEI, que en realidad llevaban la firma de ella, no podrá desligarse ahora que pasa en dos Secretarías.Según consignó La Política Online, el de Torrendel está por sumarse al escándalo por la gestión de subsecretaría de gestión administrativa de Educación,. Es quea los establecimientos educativos. A raíz de esta pésima gestión, le sacaron partidas por subejecución.Esto se sumaría a las denuncias que ya acumula la ministra por “ Asociación ilícita y malversación de fondos públicos ”. Es que la retención de alimentos en depositos, derivó en una investigación de La Nación que consignó una modalidad de contratación polémica de la cartera de Pettovello,También, se conoció que la gestión actual compró alimentos entregados en Villa Martelli y Tucumán a empresas denunciadas por el prorpio Gobierno libertario de corrupción.Sumida en el escándalo Pettovello señaló que" porque quiere "transformar la Argentina de manera honesta”. Se desligó de los hechos y sostuvo: "Vamos a seguir adelante, no nos van a amedrentar, tenemos que defender a la Argentina de las mafias”.