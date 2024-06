Insólito: Milei compartió el vídeo de una banda de Japón ultraconservadora y conspiranoica

El presidente Javier Milei se enorgulleció en sus redes de la imitación que realizó de su figura una banda musical japonesa de extrema derecha. El grupo le dedicó un breve video - parodia, en el que usó su imagen con un mensaje crítico hacia la igualdad de género. La pieza audiovisual del grupo japonés, llamado Heavenese, lo compartió el propio mandatario a través de su cuenta en la red social X. “Fenómeno barrial”, festejó, al repetir la frase latiguillo que usa para destacar algún tipo de reconocimiento internacional a su figura.En la secuencia, se ve a una persona que realiza un cosplay con el look y la indumentaria habitual del dirigente libertario. “¡Afuera!”, exclama en uno de los latiguillos de la canción, en alusión al recurso que utilizó el entonces candidato de La Libertad Avanza y se viralizó en la campaña del año pasado, para graficar el ajuste de ministerios que realizaría en el Estado.El video se trata de un sketch satírico. Según el anuncio de Heavenese, el mensaje busca parodiar una “gimnasia de género” que el Milei japonés observó en la televisión, y que se transmitió por una cadena pública y se debatió en el Parlamento. Indignado por lo que vio, el personaje cantante lanza un “contraataque” en forma de reacción contra “la insistente propaganda LGBTQ”.Es que junto a una dupla de bailarines, en la secuencia el protagonista esboza una coreografía propia, con símbolos e imágenes que rechazan las ideas de respeto a la tolerancia y la igualdad de género.Jeffrey Hall, un académico de la Universidad de Estudios Internacionales Kanda y especialista en el activismo nacionalista nipón, señaló que Heavenese se describe a sí mismos como una “unidad gospel”, que crea un “género musical completamente nuevo”. “En este clip, uno de ellos se disfraza del presidente argentino Javier Milei y canta que “hay 2 géneros”, expuso en su cuenta personal de X.El hilo del investigador también lo compartió el mandatario. All, donde figura el mencionado sketch, el propio investigador –a través de su usuario de X- explica que se trata de una banda conservadora japonesa, pero que, incluso los sectores conservadores del país oriental expresan en gran medida su rechazo, puesto que se trata de una banda importadora de los pensamientos de una corriente ideológica de las teorías conspiranoicas norteamericanas.En la página oficial, el grupo japonés califica a sus performances como un “programa de edutainment” (entretenimiento educativo). En cada presentación, realizan intervenciones y discusiones sobre “noticias internacionales y eventos actuales que los medios japoneses no transmiten”. También realizan “parodias satíricas sociales y sketches”, convocan a invitados y llevan a cabo “charlas apasionadas que encienden el alma japonesa”.En lo que respecta a sus canciones, Heavenese llevó a cabo otros intentos más serios a nivel musical que reivindican temas del nacionalismo japonés, entre ellos, una canción que celebra a los pilotos kamikazes que murieron al estrellar sus aviones contra aviones estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Otro de los ejes que cuestionaron es la pandemia. Hicieron un clip con la canción “Covid is just a cold” (El COVID es solo un resfrío, en español) y la parodia “Corona Rhapsody”, en alusión al icónico tema de Queen. “Como muchos de sus videos, atrae a los teóricos de la conspiración pandémica”, señaló Hall.También abordan temas clásicos de grupos racistas y discriminatorios de la extrema derecha a nivel internacional, como la denuncia de un supuesto complot que tendrían el cofundador de Microsoft, Bill Gates, y el empresario George Soros para dominar el mundo, con la canción “vamos a golpear a Bill Gates y Soros”. Se trata de teorías en la que señalan a ambos de formar parte de una elite global, que tiene como objetivo despoblar el planeta. “Con una postura inquebrantable que desafía de manera creativa las mentiras y falsedades del mundo, ha multiplicado por diez su audiencia en vivo en un año. Es un programa de rápido crecimiento y gran popularidad. ¡Aquí encontrarás sabiduría, risas y emoción!”, señala el sitio oficial del polémico grupo.