Milei apareció de sorpresa en la conferencia de prensa de Adorni y aseguró que Posse "ya es historia"

Tras la reunión de Gabinete en la que no estuvo presente la ministra Sandra Pettovello, el presidentesorprendió a los periodistas acreditados en Casa Rosada, a quienes los saludó personalmente y les respondió una serie de preguntas.En medio del escándalo de Capital Humano, Milei se dedicó a defender a su ministra. “, señaló al tiempo que aseguró que “la corrupción la tienen los kirchneristas con los negocios turbios que hicieron”.En esa línea, se refirió a la designación del nuevo jefe de Gabinete,y lo calificó de maravilloso". "o”, remarcó. No puedo evitar la consulta sobre Nicolás Posse, pero le restó importancia y aseguró que “ya es historia”.También negó que haya más cambios en el Gabinete y despejando la duda de una posible salida del ministro de Economía,: “Está más firme que todo el edificio este,”.Al ser consultado por el nuevo puesto que ocupará Federico Sturzenegger en el Gobierno Nacional, el jefe de Estado libertario remarcó que aún lo están definiendo ya que “hay que definir bien los entornos, porque eEn este último punto, el jefe Estado explicó su plan de reforma estatal que diseño tras una charla con Google.asi que vamos a estar avanzando con eso”, adelantó Milei.Además, el portavoz presidencial Manuel Adorni se refirió a las sospechas de espionaje que pesan sobre Nicolás Posse. "Si efectivamente tuviéramos una sospecha, lo vamos a denunciar", sostuvo.Además, Adorni explicó qué quiso decir Javier Milei al remarcar que el exjefe de Gabinete "ya es historia": "Es un funcionario que hoy no pertenece al Poder Ejecutivo, por lo tanto es historia".