Capital Humano suma una nueva denuncia: ahora investigarán un giro de más de $6.700 millones a la OEI

La justicia investigará un giro de 6.772.500.000 pesos del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) relacionada con la compra de botellas de aceite y paquetes de lentejas, libre de controles locales y con supuestas irregularidades.Se trata de una nueva denuncia en la que se cuestionan los mecanismos de compra de alimentos por parte del ministerio de Capital Humano, y que se suma a las otras con escándalo de sobresueldos incluido, admitidos por la misma cartera. En la nueva denuncia, la firma del convenio con OEI para que haga la licitación para la compra de aceite y lentejas, libre de controles locales como el de la Auditoría General de la Nación y de la Sindicatura, no sería el único problema.Una compra del Estado que supere los dos mil setecientos millones de pesos ($2.700.000.000) necesita la firma del Jefe de Gabinete, por ese entonces Nicolás Posse. La resolución fue firmada solamente por la ministra Pettovello el 6 de marzo último. La nueva denuncia fue realizada por el abogado Leonardo Martinez Herrero que días atrás hizo otra presentación para que se investigue una supuesta asociación ilícita, cohecho y malversación de caudales.Lo que se sabe, según la denuncia, es que se adjudicó a distintas empresas, a través de la OEI, la compra de aceite y lentejas y están en trámite otros procesos de licitación. Pagó por el momento un total de tres mil seiscientos cincuenta y un millones novecientos cuarenta mil ciento noventa y siete pesos ($3.651.940.197).La presentación judicial consigna el detalle de lo que se gestionó por ahora, según Notificación de Adjudicación OEI LPN 01/2024:- La compra de aceite de girasol en botellas de 900 mililitros fue adjudicada así: 481.650 unidades a la empresa TANONI HNOS. S.A.; 673.350 unidades a VALQUIRIA s.A.s; 495.000 también a esa empresa. El precio de cada unidad ronda la suma de mil cuatrocientos noventa pesos con setenta y cuatro centavos ($1.490,74), cada envase.- La compra de lentejas secas en envase de 400 gramos se repartió así: 231 .OOO a NOMERO S.A; 524.000 a CAREAGA HNOS Y TEGLIA S.R.L; 495.000 a la misma firma. La tanda de 400.000 adjudicada a ALIMENTOS FRANSRO S.R.L. es la que fue dada de baja por la OEI. El precio de cada unidad ronda la suma de setecientos treinta y cinco pesos ($735,00), cada envase.- Del total de seis mil setecientos setenta y dos millones quinientos mil pesos ($6.772.500.000) girados a la OEI, la comisión del 5% representa unos trescientos treinta y ocho millones seiscientos veinticinco milpesos ($338.625.000).- “Se tercerizó la compra de alimentos por medio de la O.E.I., que no está sujeta a controles o auditorias por parte del Estado Argentino, y se transfirió un pago por una suma de dinero en violación a la Comunicación General que dictó la Jefatura de Gabinete, excediéndose de los límites que contempla la normativa habiendo incurrido así, al no haber firmado el Jefe de Gabinete, en incumplimiento de los deberes de funcionario público”, advierte la denuncia.Además, el letrado deslizó que los precios serían superiores a los valores de mercado. Pidió el inicio de la investigación penal.