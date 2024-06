Carolina Píparo se descargó contra los "liberales" del oficialismo: "El fanatismo mancha las ideas"

Resulta que desde que se llegó al gobierno, y les recuerdo que trabajé mucho para que eso suceda, no se puede disentir en una sola coma con los “liberales”, se convirtieron en un enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes que defienden lo indefendible y creen que pueden… — Carolina Piparo (@CarolinaPiparo) June 5, 2024

La diputada Carolina Píparo cargó contra el Gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y sus miembros después de que se aprobara con media sanción el proyecto de movilidad jubilatoria en la Cámara de Diputados: "El fanatismo mancha las ideas".Píparo, quien fue candidata a gobernadora de la provincia de Buenos Aires en el espacio libertario, criticó a "los liberales" y sus posiciones como oficialismo: "Resulta que desde que se llegó al gobierno, y les recuerdo que trabajé mucho para que eso suceda, no se puede disentir en una sola coma con los “liberales”, se convirtieron en un enjambre de violentos, ignorantes e intolerantes que defienden lo indefendible y creen que pueden cambiar algo desde un teclado"."Se están convirtiendo en todo lo que ya vimos y rechazamos. El fanatismo mancha las ideas indefectiblemente, reflexionen porque no es por ahí. Hasta pronto", agregó a través de su cuenta oficial en la plataforma X (ex Twitter).Las declaraciones de la legisladora del bloque "Buenos Aires libre" realizó las declaraciones sobre sus excompañeros después de recibir críticas por apoyar el rechazo del artículo que suprime las jubilaciones de privilegio.La candidata a gobernadora bonaerense de La Libertad Avanza en las últimas elecciones tomó distancia del oficialismo luego de su fallido desembarco como titular de la ANSES y ahora quedó en la mira de los libertarios por su desempeño en la votación en particular de la reforma jubilatoria, que obtuvo media sanción y que ahora deberá debatirse en la Cámara de Senadores.