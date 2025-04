Desde Unión por la Patria presentarán un pedido de informes sobre los gastos de Bullrich en Seguridad

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) Matías Molle confirmó que presentarán un pedido de informes sobre los gastos de Patricia Bullrich en armamentos y elementos necesarios para la represión de la protesta social. "Estamos preparando un pedido de informes; después vienen respuestas muy vagas que no contestan lo que nosotros preguntamos", confirmó este jueves Molle.En diálogo con AM 530, el legislador de UxP advirtió que "el mercado de la Seguridad es multimillonario. Acá y en todo el mundo" y planteó que "Bullrich quedó con una tara de lo que pasó en el gobierno de Mauricio Macri con la marcha por la Reforma Jubilatoria. Siente que ahí le tomaron la calle y, por eso, les dice a las fuerzas que garanticen que no van a tomar la calle sin importar cómo lo hacen. Los protocolos que aplican son irregulares".Es en el marco del informe de la revista Contraeditorial que reveló que la ministra Patricia Bullrich lleva gastados más de 56 mil millones de pesos en armas, municiones, gases lacrimógenos, equipo antidisturbios y vehículos utilizados para reprimir"Si hay una definición de casta, a Bullrich le cae al dedillo. Ha participado en distintos Gobiernos, de distintos colores y siempre ha hecho el trabajo sucio", argumentó MolleY señaló: "Parece más una Secretaria de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, con una característica violenta muy fuerte, que una Ministra de Seguridad".Según argumentó el diputado de Unión por la Patria, "el objetivo más importante que ha conseguido este Gobierno es que no haya piquetes. El costo es lo que mostraba la nota de Contraeditorial. Y es tremendo". Y se preguntó: "Si el ajuste es popular, como decía Milei ¿por qué se están pertrechando tanto?”.“Es evidente que el Ministerio (de Bullrich) tiene la billetera abierta para usar y con gastos que no tienen control”, concluyó.