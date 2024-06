Jorge Macri volvió a respaldar la Ley de Bases: "Necesitamos salir de una lógica de pelea política

PARQUES SEGUROS: LA SEGURIDAD COMO PRIORIDAD



Para nosotros la seguridad de los vecinos es una prioridad. Desde que asumimos, tomamos el compromiso de ordenar la Ciudad para que todos los vecinos podamos disfrutar del espacio público con tranquilidad y libertad. Es por eso que… pic.twitter.com/zuNhSMZa2W — Jorge Macri (@jorgemacri) June 6, 2024

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,, respaldó al Presidente de la Nación, Javier Milei, y aseguró queEn esa línea, destacóen torno al debate sobre las medidas impulsadas por el oficialismo., sostuvo el alcalde porteño, en conferencia de prensa, donde presentó el programa, acompañado por funcionarios de la CABA.Al mismo tiempo, se refirió al mensaje del Presidente al Congreso tras la media sanción en Diputados a la nueva fórmula jubilatoria, cuando se mostró dispuesto a vetar la medida aprobada en la Cámara baja. “La manera y la forma en las que decide manejarse con la oposición es algo personal”, intentó no opinar.Bajo ese panorama, el titular del PRO de la Ciudad también. "A veces es lindo legislar en general. No me refiero a la necesidad obvia de que los jubilados recuperen ingresos, pero no es de esta manera", argumentó.Y concluyó: “Es complicado que desde la oposición se impongan proyectos que tengan impacto presupuestario. Algo que tiene que cambiar en la Argentina es la aprobación de leyes sin tener en cuenta el presupuesto.En la previa, el jefe de Gabinete,, le advirtió a la oposición que en caso de que la nueva fórmula jubilatoria se convierta en ley deberán hacer recortes de partidas presupuestarias para destinarla a cubrirla., no hay ninguna posibilidad que el Gobierno pueda cubrir el gasto que significa ese aumento, no tiene los recursos”, opinó.