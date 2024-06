Kamikaze: el macrismo salió a decir que Bullrich y Larreta iban a ajustar a los jubilados más que Milei

cabó una grieta profunda entre lo que supo ser Juntos por el Cambio, aquel sello que ya no existe pero que unía al PRO con la UCR y la Coalición Cívica

algunas de las "plumas" más destacadas del macrismo de Mauricio Macri, hoy fieles defensores del Gobierno en X pero condicionados en la interna que el ex presidente y actual líder amarillo disputa con Patricia Bullrich por el partido, encontraron una llamativa forma de chicanear a sus ex socios radicales y "lilitos", principalmente, por su voto a mejorar el bolsillos de los adultos mayores: ufanarse de que si JXC hubiera ganado las elecciones 2023 el ajuste a los jubilados habría sido peor que el que les aplicó Milei

Esto es así. Los que dicen ahora que los jubilados hubieran perdido 0% con un gobierno de Horacio o Patricia o perdieron la memoria o no conocían el plan. O peor. https://t.co/r5WQY5nsfd — Hernanii. (@HernaniiBA) June 5, 2024

Estoy de acuerdo, fui parte de la única fórmula presidencial de la historia que lo propuso https://t.co/gSnAWOUYus. Dicho esto: el Congreso puede hacerlo. Debería hacerlo el gobierno. Pero no le pongamos a un gobierno de 6 meses una vara que durante 20 años no existió... — 🇦🇷 lucas llach 🇺🇦 (@lucasllach) June 5, 2024 Bueno, que lo digan. Y yo les digo que no es cierto. Igual a los propios les pido más que a los ajenos. Intentemos levantar la vara un poquito. — Hernanii. (@HernaniiBA) June 5, 2024

Peor — Laura Alonso 🇦🇷 (@lauritalonso) June 5, 2024

Lade este miércoles profundizó lapero, además,Es que la nueva fórmula jubilatoria que tiene ahora el aval de una Cámara - que busca recomponer lo que la inflación de Javier Milei le sacó a los jubilados - fue votada por Unión por la Patria, el radicalismo, la CC, además de los dialoguistas Hacemos Coalición Federal, mientras que fue rechaza por los libertarios y el PRO.Ante este panorama,El iniciador de la tesitura fue, el ex número dos deen el Banco Central eyectado de allí por la elevada inflación de 2018 tras pronosticar que iba a ser de "10% +-2"., salió a través de X el economista en modo kamikaze del Gobierno.No dudó en sumarse, otrora famoso escriba y cráneo de los discursos Macri, que citó y avaló la publicación de Llach, pero le agregó:Ante múltiples cuestionamientos, la mayoría lejanos a una postura de izquierda o kirchnerista, la mejor forma que encontraron Llach e Iglesias Illia de defenderse fue pedir menos recursos para jubilados vía moratoria, defender la fracasada PUAM del macrismo o, cuando le acercaban múltiples formas de financiar que no dejen sin comida a los jubilados, simplemente pidieron que no se le ponga "a un gobierno de 6 meses una vara que durante 20 años no existió".Finalmente, fue la ex titular de la Oficina Anticorrupción,- la ex funcionaria que llegó a decir que estaba "enamorada" de Mauricio Macri - quien sumó su aval a que los programas de Larreta y Bullrich hubiera ajustado a los jubilados más que lo que ya hizo Milei. "Peor", eligió entre las opciones que había propuesto Iglesias Illia para atacar a los ex socios de JXC.