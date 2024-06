ANSES oficializó la renuncia de Milei a la jubilación de privilegio

Tal como había anticipado tras la media sanción de la reforma jubilatoria en Diputados, el presidente Javier Milei presentó su renuncia a la jubilación de privilegio, la que fue aceptada este jueves por la ANSES.El mandatario elevó una carta de renuncia al organismo público en carácter de "decisión indeclinable" para no ejercer "el derecho a la jubilación de privilegio que otorga el régimen de asignaciones mensuales vitalicias"."Los acontecimientos ocurridos el día de ayer en el Honorable Congreso de la Nación ponen de manifiesto, una vez más, que nuestra clase política se encuentra más preocupada por mantener sus delirantes privilegios que por trabajar para revertir el modelo que ha fracasado en el último siglo", señala el documento que difundió el Gobierno.La notificación que recibió Mariano de los Heros, titular de la ANSES, plantea que "luego de haber experimentado por décadas las consecuencias nefastas del gasto público desenfrenado, es imperativo que los líderes políticos den el ejemplo y adopten medidas concretas para contener el déficit presupuestario"."Ningún político está por encima de la ley y la ciudadanía. En este sentido, rechazo obtener una jubilación bajo un régimen que no exige aportes ni edad mínimos y me someto al régimen general, al igual que lo hacen todos los ciudadanos. El compromiso asumido por el heroico pueblo argentino para mantener el equilibrio fiscal obtenido no tiene precedentes y ese esfuerzo debe ser compartido por todos”, manifiesta la carta.Previamente, el libertario dio un discurso en la exposición Agroactiva 2024, en la provincia de Santa Fe, donde adelantó en que renunciará a su jubilación de privilegio, pero lo hizo esgrimiendo polémicos argumentos."Voy a renunciar a mi jubilación de privilegio. Si yo hago bien mi trabajo, yo voy a poder seguir trabajando en en el sector privado cuando deje este puesto", sostuvo el libertario, y remató: "Si hiciste las cosas mal, mereces cagarte de hambre por hijo de puta".