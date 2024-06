Cambios en la secundaria de la Provincia: eliminan la repitencia en las escuelas

Las nuevas formas de calificación, evaluación y acreditación de las materias se aplicarán desde marzo de 2025.

Cómo será la repitencia en las escuelas secundarias de la Provincia

Modificaciones en los concursos de profesores y en los diseños curriculares

Laliderada por Axel Kicillof, implementará cambios en la escuela secundaria a partir de 2025. Los estudiantes ya no repetirán un año completo, sino que solo se recursarán las materias desaprobadas. Además, habrá un nuevo régimen académico y nuevos diseños curriculares.Entre los puntos centrales de la reforma, se establece que la acreditación de conocimientos será “por materia”, con calificaciones numéricas cuatrimestrales. Desde el 2025, los estudiantes no deberán recursar las asignaturas que tenían aprobadas sino que tendrán que intensificar los saberes de aquellas que no lograron superar.“La escuela secundaria necesitaba un cambio importante”, afirmó el director general de Cultura y Educación,, al presentar la iniciativa, que fue aprobada por unanimidad por el Consejo General de Educación de la provincia.La iniciativa denominada “Es más secundaria” toma “las propuestas planteadas por docentes, estudiantes, directoras y directores de escuelas” y recupera “buenas experiencias ya implementadas”, informó el gobierno provincial.La calificación mínima para aprobar será 7, y no se promediarán los dos cuatrimestres: será obligatorio aprobar cada uno. “Hoy hay un sistema conceptual que se vuelve numérico al final del cuatrimestre.”, señaló el ministro bonaerense.De acuerdo al nuevo régimen académico, las materias desaprobadas “se enseñan y estudian más porque se intensifican o recursan hasta que los estudiantes adquieran los conocimientos”. Al presentar la iniciativa, desde el gobierno provincial indicaron que esta nueva forma de acreditación busca “valorar el esfuerzo y lograr más aprendizajes”.se trata de. Por eso, desde el gobierno provincial plantearon que la reforma prevé “más tiempo de escuela”, especialmente para aquellos estudiantes que tengan más dificultades.“Antes los estudiantes hacían esa tarea en soledad. Ahora habrá más recursos del Estado para que en ese tránsito en el que tienen que prepararse para rendir los chicos estén acompañados, algo que la clase media resuelve con profesores particulares. Todo lo pendiente tiene que intensificarse. La única diferencia es que la escuela va a acompañarlos en esa instancia y no los va a dejar solos”, explicó Sileoni.Si tienen cinco o más materias pendientes, deberán definir cuál/es van a intensificar (hasta 4) y cuáles van a recursar. Entre otras novedades, se prevé conformar un “Equipo de Definición de las Trayectorias Educativas” (EDTE), que orientará a los estudiantes y familias con estas decisiones. Ese equipo estará integrado por docentes, directivos y un preceptor de la escuela, además de un docente “coordinador de trayectorias”.Foco en el primer y último añoAdemás, habrá un acompañamiento especial para los estudiantes de primer año en su “construcción del oficio de estudiantes” en el tránsito desde la primaria. “Estamos trabajando en secuencias didácticas de Lengua y Matemática para la articulación entre primaria y secundaria”, anticipó Sileoni a Infobae.También se prevé diseñar propuestas formativas específicas para los estudiantes del último año (sexto), orientadas a la articulación con el nivel superior y la “construcción de vocaciones”, según el documento de presentación elaborado por la Dirección Provincial de Educación Secundaria. También se implementará la “libreta digital” para que los estudiantes y las familias “tengan acceso directo a las calificaciones”.El director general de Cultura y Educación aseguró que la reforma se acompañará conreplicando la experiencia de los “módulos FORTE” (fortalecimiento de las trayectorias educativas) aplicados durante la pandemia.En 2025 también abrirán 3000 concursos para que directores y vicedirectores titularicen sus cargos. Sobre esta medida, explicaron que, según lo mostró la prueba Aprender 2023,Con respecto a la reforma de los diseños curriculares, Sileoni anticipó que esa “será tarea del año que viene” y señaló que lo harán “con consenso y participación de las escuelas”. Entre otras cuestiones,Para una etapa posterior, Sileoni afirmó que esperan avanzar con la reducción del problema de los “profesores taxi” por medio de la concentración de horas de clase en una misma escuela, con el objetivo de fortalecer la pertenencia institucional de los docentes.