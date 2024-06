Denunciaron a Raúl Castells por "incitación a la violencia y amenazas" al Gobierno

El líder del Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad (MIJD),, fue denunciado por el abogadopor los delitos de incitación a la violencia y amenaza agravada contra el Gobierno, en medio del escándalo por la entrega de alimentos.", había dicho Castells en la tarde del jueves, tras lo que el letrado presentó una denuncia penal contra el dirigente “por los delitos deconforme lo dictaminado por la ley 23.592, todos delitos que concursan idealmente”.El abogado remarcó en denuncia que “los dichos del denunciado son de suma gravedad" y advirtió: "No podemos seguir normalizando la anormalidad., el tipo penal que entiendo que se configuró y debe ser investigado por el Poder Judicial".Además, Monastersky le pidió a la Justicia que cite al denunciado para que esté al tanto del hecho y para una posterior indagatoria.Raúl Castells acusó de "nazi" al Gobierno de Javier Milei y señaló no hay lugar al diálogo. "Nosotros no discutimos,Si ellos pueden nos van a matar a nosotros y si nosotros podemos los vamos a fusilar a ellos".En esa línea apuntó: "Este gobierno no tiene ningún empacho de tener 6 millones de kilos de alimentos mientras el pueblo se muere de hambre. Ellos sienten desprecio por nuestro pueblo, por nosotros, y nosotros sentimos lo mismo por ellos", argumentó