Desde la Cámara Argentina de la Construcción en alerta por el freno de la obra pública: "Las empresas no podrán afrontar sus deudas"

Tras la decisión del gobierno de Javier Milei de cancelar la obra pública, Gustavo Weiss alertó que la situación de las empresas es límite por este freno y advirtió que "no podrán afrontar sus deudas". El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción aseguró que si bien el diálogo con el Gobierno es permanente no hay definiciones concretar. Además, dijo que “es inviable facturar prácticamente 0”.Según datos del INDEC, durante el primer cuatrimestre del año, ya se perdieron 52.400 puestos de trabajo registrados en la construcción, que ya lleva ocho meses consecutivos. En noviembre la construcción ocupaba 444.000 puestos laborales formales, mientras que en abril se redujeron a 391.640. De esta forma, el empleo en ese estratégico sector cayó casi 12%.En correlación con esta situación, Weiss afirmó que "se perdieron 100 mil puestos de trabajos directos". También explicó que la caída es muy importante sobre todo cuando uno lo analiza interanual, ya que en el primer trimestre de 2023 la industria estaba con altos niveles de ejecución en distintos rubros obra pública y privada."La caída es muy importante sobre todo cuando uno lo analiza interanual, ya que en el primer trimestre de 2023 la industria estaba con altos niveles de ejecución en distintos rubros obra pública y privada", añadió y, en esa línea explicó que los problemas comenzaron a surgir en el segundo semestre del año, por la alta inflación que complicó contratos y atrasos en pagos: "Esto eclosionó este año con una decisión del Gobierno Nacional de parar la obra pública privilegiando el ajuste fiscal el déficit cero y bajar a inflación etc." Sin embargo, en "Abril respecto a marzo tuvo un leve repunte y ojalá eso sea el principio de una recuperación”.Además explicó que hay muchas empresas constructoras siguen paralizadas hay muchas empresas con graves problemas de continuidad. Muchas de ellas endeudadas con bancos, proveedores, etc. : "La situación de muchas empresas del sector está en un límite".El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, para firmar dos acuerdos de traspaso de obras públicas a la provincia. El encuentro se llevó adelante en medio de las negociaciones del Gobierno para intentar avanzar con el proyecto de Ley Bases en el Senado, después de que recibiera dictamen.Francos encabezó su tercera jornada consecutiva de reuniones con gobernadores luego de que se encontrara con Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Ignacio Torres (Chubut) y Rolando Figueroa (Neuquén) para avanzar en el traspaso de obras públicas desde la Nación y mientras el Gobierno busca cosechar votos en el Senado para intentar que la Ley Bases reciba luz verde y no tenga otro fracaso en el Congreso.Luego del cónclave con el jefe de Gabinete, Jaldo detalló en sus redes sociales que se firmaron "importantes convenios por $120 mil millones para obras públicas. Tucumán ha sido una de las primeras provincias en concretar estos convenios, en esta oportunidad con la Secretaría de Obras Públicas y el Ministerio de Educación de la Nación".