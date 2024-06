Sigue la tendencia alcista y el dólar paralelo volvió a superar los 1300 pesos

El dólar blue inició la semana con un incremento de quince pesos, manteniendo la presión alcista que ya se observó la semana anterior. Este lunes, la cotización de la divisa paralela alcanzó los $1.250 para la compra y $1.280 para la venta, acercándose a su máximo nominal de $1.300.

El ritmo lento en la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso, junto con la media sanción obtenida por la oposición en la reforma jubilatoria, no favorece al Gobierno, que después de seis meses en el poder aún no ha logrado sancionar una sola ley.El economista Gustavo Ber señaló que, ante las expectativas generadas por el escenario político, los dólares financieros continúan cerca de los $1.300, con una brecha cambiaria que roza el 45%. Esta ampliación debería ser evitada mediante señales políticas y económicas que transmitan tranquilidad, para no afectar la positiva expectativa inversora que ha favorecido desde el comienzo.