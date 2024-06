Las universidades realizan otra medida de fuerza de 48 horas: docentes y no docentes paran en todo el país

Ante la falta de respuestas del Gobierno, docentes y trabajadores no docentes de las universidades de todo el país encabezan un nuevo paro de 48 horas para este martes 11 y miércoles 12 de junio, en reclamo contra el ajuste de las políticas del presidente Javier Milei. Anunciaron que marcharán contra ley Bases en el Senado.La medida de fuerza fue decidida por los gremios docentes y no docentes, luego de que el Ministerio de Capital Humano incumpliera la promesa de una mejora salarial acorde a la inflación y costos de vida en la reunión del jueves pasado. Según los sindicatos, en estos meses hubo una pérdida de poder adquisitivo de entre el 40% y 45%, al mismo tiempo que cuestionaron las “prácticas dilatorias” del Gobierno en el abordaje del conflicto universitario.El paro de esta semana se suma a las 48 horas de paro de la semana pasada (el martes 4 y miércoles 5 de junio) y a los paros del 14 de marzo y del 4 de abril, este último impulsado por todos los gremios docentes del país.La medida es convocada por todos los gremios del Frente Sindical de Universidades Nacionales: Conadu, Conadu Histórica, Fedun, CTERA, Fagdut, Fatun y UDA. Fedun y Fatun, con fuerte peso en la UBA, no habían adherido a la medida de la semana pasada, a la espera de que se concretara una propuesta salarial del Gobierno.El pasado 28 de mayo el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunió con los gremios de docentes universitarios y prometió que el jueves 6 de junio la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, acercaría una propuesta para solucionar el reclamo salarial. Nunca llegó.Debido a esta promesa incumplida, este viernes la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) decidió en un plenario de secretarios generales de todo el país convocar junto a la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) el paro de 48 horas y continuar el plan de lucha que vienen desplegando. “Desde la multitudinaria marcha en la que todos los argentinos y las argentinas se expresaron en defensa de la Universidad Pública ya pasó más de un mes y aún no tuvimos ninguna respuesta del gobierno”, afirmó el secretario general de la FEDUN, Daniel Ricci.Si bien el Gobierno otorgó un aumento en el presupuesto para gastos de funcionamientos, la actualización salarial está muy por debajo de la inflación. "En el último tiempo nuestros salarios siguen deteriorándose mes a mes, ya llevamos perdido más de un 60 por ciento de poder adquisitivo frente a la inflación y no vamos a seguir tolerando este deterioro y falta de respeto", afirmó la FEDUN en el comunicado.El paro también aplica para el Colegio Nacional de Buenos Aires, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, la Escuela de Educación Técnica de Villa Lugano, la Escuela de Educación Técnico Profesional en Producción Agropecuaria y Agroalimentaria, el Colegio Preuniversitario Doctor Ramón Cereijo y el Instituto Libre de Segunda Enseñanza. Además, a partir de las 9, los gremios universitarios se sumarán a la movilización impulsada por la CTA frente al Congreso de la Nación “en rechazo a la ley de Bases” para “exigirles a los sentadores y senadoras que voten en contra”.