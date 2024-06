Pichetto apuntó contra Milei por su renuncia a la jubilación de privilegio: No me banco la hipocresía política

El el jefe del bloque Hacemos Coalición Federal en Diputados,apuntó contra el presidentey lo tildó de "hipócrita" por la decisión de renunciar a la jubilación de privilegio y defendió ese ingreso como una forma de respetar la investidura institucional.Reivindico las instituciones más allá de las personas. Es loable que el presidente quiera renunciar a este beneficio, pero de lo que estamos hablando es de cuidar la institución presidencial de las posiciones corporativas y los incentivos de procedencia dudosa”, remarcóen una columna de opinión publicada en el diario Clarín diputado,sobre la decisión de Milei de renunciar a su jubilación presidencial que Anses ya aceptó.En esa línea, el legislador dialoguista apuntó que “”. Además, defendió la asignación especial a los mandatarios que finalizan su gestión, al enfatizar que se trata de una práctica basada en “la calidad institucional y en el respeto a sus investiduras”.Pichetto remarcó que “Argentina no es un país tercermundista que se desentiende de sus expresidentes, ni los obliga a distraerse del ejercicio de sus funciones para planificar su futuro, al dejar el cargo más honorable de la Nación". "”, consideró.El líder de la oposición dialoguista señaló que este sistema funciona en Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, el Reino Unido, España y Brasil, entre otros países. Y al referirse al Presidente y su decisión sostuvo: “Una cabeza estúpida piensa eso”.En esa línea, el diputado nacional pidió plantear un tono más “racional” al debate y señaló que su posición es “institucional”, que no tiene componentes “corporativos o de clase”, y que tampoco busca beneficios personales “ya que no hay asignaciones vitalicias especiales para legisladores”.Pichetto también consideró que fue “un error introducir esta cuestión en el tratamiento de la reparación del haber jubilatorio”, luego de que fuera incorporado por otro de los bloques de la oposición. “”, agregó.Sin embargo, insistió en su rechazo al abordaje y consideró que “en el debate político argentino existe un sentimiento culposo que nos destroza como Nación, en el que se abrazan causas aparentemente nobles y se omiten las discusiones serias”.“Entiendo el peso simbólico de la cuestión, peroexisten otros mecanismos adecuados para castigar a quienes no hayan cumplido con sus deberes en la función pública”, subrayó.Además, el diputado aprovechó para defender los salarios de la administración pública, al señalar que “deberían ser razonables para reivindicar la función” del Estado.Ello tiene consecuencias muy nocivas para el país, porque esto es lo que allana el camino a personajes siniestros y abre la política institucional para aventureros y narcos. Lo inaceptable es recurrir a fraudulentas contrataciones u otros mecanismos oscuros, y hasta espurios, con el fin de incrementar el ingreso”, fustigó.Y pidió: “inspirémonos en el funcionamiento de los países que promovieron al capitalismo como el sistema indiscutido para el desarrollo económico y social”. “, y en el que podamos apoyarnos para progresar definitivamente”, concluyó Pichetto.