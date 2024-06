El Gobierno descartó que fuera un intento de robo y aseguró que a Sandra Pettovello "quisieron amedrentarla"

El vocero presidencialse refirió este martes a la denuncia que hizo la ministra de Capital Humano,sobre un incidente ocurrido en su casa.“Rompieron parte de su alambrado, pero el objetivo no era ingresar ni robar, sino intentar asustarla. Es una consecuencia del amedrentamiento y el destape de corrupción más grande que se hizo en la Argentina en las últimas décadas”, consideró Adorni en referencia al enfrentamiento de la ministra con las organizaciones sociales.Así, el vocero relacionó el incidente de ayer con las denuncias que realizó contra los intermediarios y grupos piqueteros que manejaban planes sociales, fondos y subsidios.aseguró.Y sumó: “En lo que respecta a las formalidades y lo que ocurre en la Justicia, esperemos que avancen para ver si hay una causa que pueda investigarse. La cantidad de negocios para pocos y de actos de corrupción que denunció la ministra son infinitas”.Mientras tanto, la funcionaria está envuelta en los escándalos de Capital Humano. La denuncia impulsada por Juan Grabois por el acopio de 5900 toneladas de alimentos en depósitos del ministerio y por las contrataciones de funcionarios a través de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), por las que Capital Humano denunció al exfuncionario Pablo de la Torre.Adorni tambié se refirió a la ausencia de Pettovello en las dos últimas reuniones de Gabinete, y descartó los rumores sobre una renuncia.muy cercano”, explicó.Y agregó: “La semana pasada no fue porque estaba preparando las presentaciones judiciales por la causa de los alimentos”.Ante la consulta sobre la reducción de la cartera que tiene bajo su órbita las subsecretarías de Educación, Cultura y Trabajo, entre otras, no pudo ser preciso y señaló: “”.