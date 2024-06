Crexell negó haber negociado su postulación como embajadora de la UNESCO a cambio de la Ley Bases

Luego de conocerse este martes la presentación del pliego para ser embajadora de la Unesco, la senadora nacional por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), Lucila Crexell, negó haber negociado dicho nombramiento con el oficialismo a cambio de su voto afirmativo en la Ley Bases.“Esto. Tengo un acuerdo con Pablo Cervi, que es mi suplente. El año pasado existía una posibilidad de que yo pudiera ir a un organismo internacional. Estábamos trabajando con Patricia Bullrich en eso. Cuando Patricia pierde, eso se cae. En abril se retomó la posibilidad y me ofrecieron el lugar en la Unesco. Yo como legisladora pertenezco a muchos organismos internacionales. Si es verdad que hubo una oferta y hubo una aceptación, pero no tiene nada que ver con la negociación de la Ley Bases”, sostuvo Crexell en diálogo con La Nación +.Pese a la aclaración, resaltó que votará en favor de la iniciativa que impulsa el Gobierno pero por que así lo acordó con el gobernador Rolando Figueroa: “. Y en particular teníamos algunas diferencias que se pudieron ir trabajando en los próximos día. De hecho, hubo algunas modificaciones. Todavía estamos intentando que se retire a Aerolíneas Argentinas del listado de privatizaciones. Por eso se firmó un dictamen en disidencia parcial”."Yo no soy oficialista. He votado en contra del DNU porque consideré que la forma no era la idónea. Sin embargo, creo que el proceso de esta ley se está dando correctamente. También. Yo respondo los intereses de la provincia de Neuquén. Pero me han llamado otros gobernadores y me han pedido por favor que avancemos en la aprobación de esta ley y después viéramos la necesidad de correcciones si hace falta”, indicó la senadora.Después de cinco meses de discusión parlamentaria, el Senado trataría este miércoles en el recinto el proyecto de la Ley Bases. Sin embargo, su debate hasta el momento no está garantizado, ya que los legisladores santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia anticiparon que no darán quórum para la sesión de este miércoles y que quitarán del temario el proyecto.En este escenario, incluso si el Gobierno retiene todos las voluntades de los indecisos, la votación quedaría 36 a 36. De esta forma, desempataría la presidencia del Senado, que está en manos de Victoria Villarruel o bien de Bartolomé Abdala, dado que la vicepresidenta de la Nación debe encargarse de Casa Rosada al momento que Javier Milei cumpla sus compromisos internacionales en el marco del G7. Ese voto sería presumiblemente a favor de la legislación. En cambio, si 36 senadores no dan quórum, la sesión se cae.