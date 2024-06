En la previa a la sesión de la Ley Bases, Mayans afirmó que "los 33 votos de rechazo están garantizados"

El senador por Formosa, José Mayans, ratificó que todos los integrantes del bloque de Unión por la Patria votarán en contra de la Ley Bases y el Paquete Fiscal que se trata este miércoles en el Senado.", aseguró en declaraciones a la prensa en la previa a la sesión de la Cámara alta que comenzó pasadas las 10 de la mañana luego de conseguir quórum.Respecto a la posición de UxP, Mayans recordó: "y segundo lugar por lo que podamos modificar en el recinto, en caso de que no consigamos el rechazo". "Obviamente que estamos en contra de la privatización de las empresas públicas de la forma en la que lo quiere hacer el Gobierno", agregó.En medio del poroteo para ver si al oficialismo libertario le alcanza los votos en la Cámara alta,. Su idea era que no se trate primero la Ley Bases y a quitarla del temario, luego votar el paquete fiscal con los cambios que introdujo la oposición dialoguista en la comisión de Presupuesto y Hacienda. Seguido a ello, incorporar al debate la iniciativa sobre jubilaciones y sancionarla. Después, que la Cámara baja le “cumpla” a los senadores y ratifique -sin insistir con ningún punto de la versión original- el paquete fiscal. Y, recién allí, retomar la discusión de la Ley Bases. Algo que finalmente no ocurrirá.y eso va destinado a ser liquidado en Diputados", indicó al respecto Mayans. Es que, además,: “Hace varios días que estamos sufriendo presiones del Gobierno, no cumplieron y ya quieren cambiar lo que habíamos hablado". Parte de lo negociado con el espacio que responde al gobernador Claudio Vidal era aumentar el porcentaje de regalías mineras. Ese acuerdo, indican en el bloque, se dio con Francos cuando estaban apremiados por la falta de las firmas necesarias.tanto en la Ley Bases como en el paquete fiscal y al ser Cámara iniciadora nosotros cualquier instancia tenemos que hacerla por dos tercios", consideró Mayans al concluir.