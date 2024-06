CABA: Jorge Macri quiere cobrarle al influencer polaco el costo del operativo para bajarlo del edificio en Retiro

#CABA #PuertoMadero Momentos de tensión se vivieron por un youtuber polaco, que trepó el edificio de 30 pisos de la empresa Globant. Fue en la calle Ingeniero Della Paolera al 200. Se llama Marcin Banot y quedó demorado. Hizo lo mismo en otras partes del mundo. pic.twitter.com/lGBh5kVsy4 — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) June 11, 2024

Marcin BNT Banot na story pic.twitter.com/8WEWWV1v7W — Venek (@Venek__) June 11, 2024

El jefe de Gobierno porteño,le hará pagar al escalador polacoel operativo de seguridad que se usó paraMarcin Banot paralizó el microcentro porteño ayer martes entre las 13.50 y las 15 horas.La carrera de Banot terminó en el piso 25, cuando tres bomberos que descendieron desde la terraza lo capturaron.. A ese número hay que sumarle los efectivos de la Federal que estuvieron en la zona. Aún no están determinados los costos, pero en el Gobierno porteño buscan cobrárselos al escalador.El influencer polaco ya había trepado varios edificios icónicos en Europa, como la Torre Eiffel en París. Incluso trató de subir al mismo edificio de Globant una semana atrás, pero fue detenido, la Justicia consideró que no tenía una conducta delictiva."El escalador ya está detenido y pediremos a la Justicia que le ordene pagar todo el operativo. Los vecinos no tienen por qué cargar con el costo de su imprudencia", adelantó Jorge Macri luego de que Banot fuera capturado.