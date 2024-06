Ataque de Villarruel a Wado de Pedro con su historia personal: rechazó armar una comisión que supervise la represión

El senador Eduardo "Wado" de Pedro y la vicepresidenta Victoria Villarruel protagonizaron un momento de tensión a partir de la negativa de la titular del Senado a tratar una moción de orden para conformar una comisión que saliera a la calle para frenar la represión policial dispuesta por Patricia Bullrich.El cruce se produjo después que el puntano Bartolomé Abdala perdiera el control de la sesión, algo que atormentaba en la previa a todo el gobierno y que obligó a Javier Milei a demorar su viaje al G7 para que Villarruel presidiera la sesión.Cuando en los alrededores del Congreso estalló una nueva ola de represión sobre los manifestantes, Anabel Fernández Sagasti pidió explicaciones a Abdala y recordó, junto a Juliana Di Tullio, el compromiso de salir a verificar lo que ocurría. El senador libertario trató de mitigar esa iniciativa pero pidió la palabra Wado de Pedro y mocionó la formación de una comisión. Entonces salieron en su apoyo senadores de bancadas aliadas, como los radicales Eduardo Vischi y Maximiliano Abad.En ese marco, Villarruel retornó al recinto y desplazó a Abdala de la conducción. Fue en ese instante que se cruzó con el legislador de Unión por la Patria. "La moción no existe", vociferaba la titular del Senado, mientras de Pedro retrucaba: "Sí, existe y usted no puede reprimir la palabra. Yo sé que usted reivindica un regimen distinto, pero esto es un regimen democrático y republicano"."Senador, no me haga entrar en su historia personal", amenazó Villarruel a Wado de Pedro para luego apagarle el micrófono. Es de público conocimiento que el legislador fue secuestrado durante la última dictadura militar argentina siendo un niño y sus padres capturados. El cuerpo de su mamá nunca apareció.