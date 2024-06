El PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal ya negocian para insistir con la Ley Bases original en Diputados

Tras la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado, los presidentes del PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal ya deliberan las estrategias a aplicar en la Cámara Baja. De esta manera, el Gobierno depende de Cristian Ritondo, Miguel Ángel Pichetto y Rodrigo De Loredo para ratificar ambos proyectos en Diputados.Esta semana ya habían establecido contactos con los funcionarios del Poder Ejecutivo para trazar líneas de acción ante los distintos escenarios posibles. En ese momento se habían comprometido a insistir con las facultades delegadas si Javier Milei se quedaba sin esas herramientas. No será necesario porque fueron ratificadas anoche por el Senado con desempate de Victoria Villarruel.Al no haber sido rechazado ningún título de la Ley Bases por más de 2/3, la cámara revisora sólo necesita mayoría simple para borrar los cambios trazados por los senadores. Los espacios aliados son clave para sumar las voluntades que requieren los libertarios para alcanzar el número de 127. Sólo algunos puntos menores del Paquete Fiscal necesitarán mayoría calificada.En la semana hubo llamados y poroteos prematuros intra bloques. Rodrigo de Loredo podría tener dificultades para mostrar unidad de la bancada radical. Miguel Angel Pichetto también. Cristian Ritondo mantendrá la unanimidad amarilla “en favor del cambio”. Los diputados del PRO tienen decidido insistir con la redacción original, acompañar las modificaciones que el Gobierno haya aceptado y rechazar todos los cambios que se hicieron a pesar del oficialismo.Ese es el mismo deseo de De Loredo cristalizado por uno de sus más cercanos correligionarios, Martín Tetaz. Pidió aceptar “los cambios negociados (privatizaciones, moratoria previsional, etc) y rechazar los que fueron impuestos (ganancias y bienes personales)”. En el radicalismo se está configurando un mapa comparativo entre lo votado en Diputados y en el Senado. Los más cercanos a los gobernadores van a intentar insistir con el aumento al impuesto a las ganancias mientras que los relacionados a Facundo Manes y Martín Lousteau se inclinan a respaldar lo votado hace pocas horas aunque esto resulte una contradicción con lo que esos mismos legisladores votaron en primera instancia.En HCF se repetiría el escenario que ya se vio en Diputados. El oficialismo tendría el respaldo de Pichetto, Emilio Monzó, Nicolás Massot, Florencio Randazzo, entre otros y los rechazos de los dos socialistas, Natalia de la Sota y Margarita Stolbizer.En tanto, la Coalición Cívica se encamina a rechazar los cambios. “Juntaron 2 ⁄ 3 para rechazar un artículo que introdujimos para revista 2 puntos del PBI de gasto y beneficios fiscales a sectores económicos que no compiten”, se quejó Juan Manuel Lopez.El artículo 111 instaba al Poder Ejecutivo a “que en 60 días envíe un proyecto de ley tendiente a incrementar los recursos corrientes de la administración en hasta un dos por ciento (2%) del Producto Bruto Interno, mediante la supresión o modificación de exenciones tributarias, beneficios impositivos o de cualquier gasto tributario en los términos del artículo 2 del decreto 1731/2004″. Los lilitos se reunirán este jueves para consolidar su posición.