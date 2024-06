Javier Milei tendrá una reunión bilateral con Xi Jinping en China

En medio de una tensa relación, el presidenteviajará a China para mantener un encuentro bilateral con el mandatarioSi bien la fecha aún no está confirmada se espera que sea dentro delas próximas semanas. La reunión entre el presidente libertario y su par chino fue confirmada horas después de que el Gobierno consiguiera la renovación del swap con ese país por US$ 5.000.Según trascendió,Ese día llegaría Milei a la potencia comunista. Sería un dato llamativo, por la coincidencia con el Día de la Independencia estadounidense para un viaje de un mandatario abiertamente pronorteamericano como el libertario.Yo no promovería la relación con comunistas. Ni con Cuba, ni con Venezuela, ni con Corea del Norte, ni con Nicaragua, ni con China”, había dicho Milei el 16 de octubre de 2023, en plena campaña electoral, cuando le preguntaron su opinión sobre el régimen comunista que encabeza Xi.El Banco Central de la República Popular de China (PBOC) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) renovaron este miércoles la totalidad del tramo activado del swap por RMB 35 mil millones. Eso equivale a US$ 5 mil millones por un plazo de 12 meses.La posibilidad de que China no accediera a la renovación y pidiera su cancelación fue uno de los temas que había generado tensión en los mercados de bonos, acciones y el dólar.“A partir de ese momento,De esta manera, y coincidiendo con la fecha de vencimiento del acuerdo vigente de swap de monedas, el tramo mencionado se desactivará por completo a mediados de 2026”, explicó la autoridad monetaria argentina.