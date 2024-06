Ley Bases: Martín Menem adelantó que van a "insistir" en los artículos de Bienes Personales, Ganancias y las privatizaciones

Tras la aprobación en el Senado, los proyectos de la Ley Bases y el paquete fiscal regresaron a la Cámara Diputados con modificaciones, ahora la Cámara baja deberán decidir si aceptan las modificaciones o insisten con el proyecto original. El presidente de la Cámara, Martín Menem, ya adelantó que buscarán insistirán con los artículos de Bienes Personales, Impuesto a las Ganancias y las privatizaciones.En este contexto, Menem aseguró en un que el La Libertad Avanza (LLA) quiere insistir con la redacción original de las cargas tributarias, que están dentro del paquete fiscal. “”, anticipó el titular de Diputados en diálogo con LN+ donde apuntó: "Hemos visto algunas cosas buenas en el RIGI".Es que durante su tratamiento en particular en el Senado,Mientras que, tras arduas negociaciones, el oficialismo cedió en las privatizaciones y sacó de la lista a Aerolíneas Argentinas, Correo Argentino y Radio Nacional. "Vamos a ver,”, señaló Menem sobre las modificaciones.En esa línea, expresó los deseos de La Libertad Avanza de mantenerse en el poder los próximos 8 años y apuntó contra "el socialismo". “Nosotros creemos que el día que no estemos más, si Dios quiere en 2031 -la batalla cultural va mucho más allá de los 8 años, pero q, si es que todavía queda con algo de poder, para volver a meterse en todas las empresas del Estado y hacer todo el desastre que dejaron en diciembre de 2023″, alegó.Sobre las negociaciones que deben mantener en Diputados para alcanzar el apoyo de los demás sectores, el libertario manifestó queteniendo en cuenta los cambios que han introducido en la Cámara alta”. “Creo que hay un par de cosas que han votado con los dos tercios, pero en la mayoría de las cuestiones con insistir con mayoría simple vamos a estar bien”, consideró.Además, apuntó contra la oposición: “Quieren que le vaya mal al Gobierno porque perdieron poder, no le importa la educación, la salud, la justicia, no les importa nada”.El jueves, tras la aprobación de los proyectos en el Congreso, los jefes de bloque de la oposición dialoguista en Diputados se reunieron, junto con el jefe de Gabinete Guillermo Francos, para acordar los pasos a seguir.“Lo mejor sería encontrar una síntesis entre los cambios y la redacción original”, sostuvieron algunos de los presentes.También hablaron de las posibles fechas de la sesión, que el oficialismo quiere realizar lo antes posible. Al respecto Menem adelantó:“”.