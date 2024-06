Berni cruzó a los senadores peronistas que votaron a favor de la Ley Bases: A los tibios los vomita Dios, a los conversos los condena el pueblo

A LOS TIBIOS LOS VOMITA DIOS, A LOS CONVERSOS LOS CONDENA EL PUEBLO#PuroPeronismo#PeronismoPuro pic.twitter.com/dF8Mw2l2sO — Sergio Berni (@SergioBerniArg) June 14, 2024

Tras la aprobación de la Ley de Bases en el Senado, el legislador bonaerense,salió a cruzar a los dos senadores peronistasque votaron a favor.El ex ministro de Seguridad de la provincia compartió un video en redes sociales en el que se ve imágenes del entrerriano Kueider, del correntino Espínola y fragmentos de intervenciones de Javier Milei defenestrando a los legisladores, mientras una voz en off relata: “”.”, comentó Berni al compartir la publicación que estuvo acompañada por el hashtag #PuroPeronismo.En la previa a la aprobación de la ley, Berni había sostenido: “El Partido Justicialista (PJ) tiene una opinión muy clara y”. “Si se hubiera desmenuzado este paquete de leyes había diferentes situaciones que se pueden discutir”, opinó.Ayer también la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra los senadores, al respotear qen la red social X un mensaje en el que recordaba que ambos dirigentes fueron elegidos encabezando la boleta del Frente de Todos. Ambos votaron afirmativamente en general tanto de la Ley Bases como del paquete fiscal y si se hubieran sumado al kirchnerismo, los proyectos hubieran caído.“Si hubiera sido al revés las senadoras serían las compañeras @StefaniaCoraOK y @AnaAlmironCtes, y no estaríamos rogando para que no voten por la entrega de la Patria…”, fue el mensaje de la usuaria Sol Magno que replicó la exvicepresidenta ayer.Al comienzo de esta semana, el ex funcionario de Axel Kicillof había advertido que Camau, “elegido por el espacio”, debía “respetar la decisión unánime de los votantes porque los representa”. En diálogo con radio Sudamericana, había manifestado su “esperanza” en que el senador por Corrientes vote en contra y “mantenga esa postura por el bien del país”. “”, había acusado haciendo referencia, pero sin mencionar, al escándalo que se desató con la senadora neuquina Lucila Crexell.