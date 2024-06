Martín Lousteau: "Si no daba quórum le daba las llaves a algunos para seguir negociando prebendas

El presidente del Comité Nacional de la UCR,, tuvo el centro de las miradas en la previa y durante la sesión de la Ley de Bases que comenzó el miércoles y terminó cerca de las 8 de la mañana de ayer. El senador garantizó el quórum para tener la sesión yde la ley del oficialismo.El radical explicó porque decidio bajar al recinto. “señaló en una extensa entrevista en Radio Con Vos donde insistió:"El no quórum, en general, es dilatar. Y lo vimos. Hubo algunos que no dieron quórum, pero a la hora de votar la ley, te levantaste y te fuiste. Lo que hubo en todo este proceso de amagues es que algunos se llevaron cosas. Entonces,”.Además, defendió su pertenencia a la UCR y explicó por qué a pesar de votar en contra no se contradice con su cargo dentro de la estructura partidaria: “La Convención nacional, que preside Gastón Manes, está en contra.”, sostuvo.En esa línea, valoró el trabajo que hicieron sus compañeros de bloque en el Senado así como el del titular de ese espacio, Eduardo Vischi, aunque se diferenció al afirmar que no mira las leyes en forma aislada, sino que lo hace “en el contexto de la realidad”. Lousteau recordó que hay “una recesión descomunal”, habló de la pérdida del poder adquisitivo y de la caída de los indicadores económicos, y volvió a insistir con que en la Ley Bases como el paquete fiscal y los DNUs que firmó el Gobierno“Con Bienes Personales, beneficia a los más ricos entre los más ricos. Y por otro lado, para la clase media, le da inestabilidad por el Impuesto a las Ganancias. Y. La baja para Bienes Personales cuesta lo mismo de la suba mínima que le dio diputados a jubilados. El presidente habla de degenerados fiscales, y él elige ser conservador fiscal con los millones de jubilados y degenerado fiscal con los ricos entre los más ricos”, lamentó sobre la ley aprobada.al alertar por la “megapolarización”. “ni de un lado ni del otro. Tengo un deber que es estudiar las cosas, leerlas, y después tomar una decisión e informar por qué tomé esa decisión”, sostuvo y remarcó: ""No sabemos quién tiene votos y quién no tiene votos. Lo veremos el año que viene. Lo que vemos hoy es producto de esta polarización, estamos asistiendo a una polarizción más grande que antes. La gente a la que le gusta Milei, son muchos, y los que lo odian, son muchos. Muchos de cada lado”, añadió Lousteau.Y pidió al concluir: “”.