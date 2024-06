Oscar Zago confirmó que la designación de Lucila Crexell en la Unesco fue "un arreglo"

El exjefe de bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA), Oscar Zago, confirmó que la designación de la senadora de Juntos por el Cambio Lucila Crexell como embajadora de la Unesco formó parte de un "arreglo" con el oficialismo.Además, vos tenés que cubrir lugares y cargos. Siempre hay una cuestión de beneficios para las gobernaciones", explicó el diputado y reconoció:"".En declaraciones a Radio Splendid, Zago defendió la actitud de la senadora radical frente a las críticas de la oposición y las denuncias penales por cohecho que fueron presentadas ante la Justicia, al asegurar:“. Y eso es parte de los acuerdos"."Vos lo tenés al diputado Iglesias que venía de otro partido político. ¿Lo compramos a Iglesias? No, son acuerdos que se hacen y donde él estaba buscando su posición”,ejemplificó antes de remarcar: "No para mí,".Además, el legislador indicó que se trata de acuerdos que dan “gobernabilidad”. “”, agregó, aunque advirtió que no le gusta “poner el rótulo de que a alguien la compraron”.En relación a la interna dentro del partido libertario que derivó en su salida como jefe de bloque en Diputados a los cuatro meses de gestión del presidente Javier Milei, afirmó: "A mi no me pica el boleto nadie.En el 2014 me fui de Juntos. No pude lograr el objetivo de un interbloque general y grande. Acá no hay bloques amigos, nos sentamos todos a dar discusión.", afirmó el diputado que ahora integra el bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID).Al respecto de su relación con Milei, afirmó: "El Presidente me envió dos o tres mensajes telefónicos, no está enojado conmigo".Y en cuanto a la vicepresidenta, el diputado rechazó que tenga "un Gabinete propio" aunque admitió que no se "reunió nunca" con ella en seis meses de Gobierno. "Está trabajando muy cautelosamente, con una responsabilidad enorme", evaluó.Además, el legislador hizo una autocrítica sobre laque debe ser nuevamente tratada en Diputados tras las modificaciones en el Senado."El Gobierno viene buscando la Ley desde enero.", reconoció al tiempo que remarcó: "Estamos convencidos que son reformas necesarias. Quizás a la oposición se le hacía pesado cómo presentábamos un paquete tan grande de leyes".