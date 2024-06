César Milani cuestionó la incorporación de Argentina al Grupo Rammstein:"Es gravísimo"

El exjefe del Ejército Argentino entre 2013 y 2015,, cuestionó la incorporación de la Argentina al Grupo Rammstein, integrado por 39 países que trabajan en defensa de Ucrania, y apuntó contra el ministro de Defensa,, al señalar que "es un hombre absolutamente improvisado"."Luis Petri firmó la adhesión de la Argentina, sin autorización del Congreso, a esa organizacióny el principio de paz y neutralidad que nuestro país lleva adelante como bandera en todo el mundo", lamentó Milani este sábado en declaraciones Y arriba quemando el sol por Radio Rebelde.Para el exjefe del Ejército ", a miles de kilómetros de distancia, perjudicándonos con países con los cuales no tenemos ningún conflicto de intereses". "¿Qué conflicto de intereses nosotros tenemos con Rusia? Absolutamente ninguno", remarcó.Y consideró que "el Congreso de la Nación ya tendría que haber salido a decir algo porque es gravísimo esto". "Con su fundamentalismo ideológico y personal,. Rusia no es nuestro enemigo y nada tenemos que hacer en esa organización Rammstein", advirtió.Melani analizó lo que implica sumarse a la organización internacional. "El objetivo de esto es proporcionarle a Ucrania el apoyo necesario para continuar con la guerra -siempre nosotros agarrando la canaleta equivocada- que está perdiendo Ucrania, y que está perdiendo la Unión Europea, y que está perdiendo la OTAN". En ese sentido, c". "Yo le diría ignorante como Patricia Bullrich", indicó el exjefe del ejército.En esa línea, criticó la intención meter a las Fuerzas Armadas en el problema narcotráfico y el terrorismo: ", a costa de las Fuerzas Armadas de nuestra nación y de nuestra seguridad nacional". "Está en cabeza de un Ministerio muy serio, cuidadoso, en donde se tiene que actuar con mucha mesura, porque cualquier cuestión puede traer aparejado un quiebre de relaciones diplomáticas, militares, con otros países y está demostrando que es una responsabilidad que lo supera", consideró al cuestionar a Petri.Además recordó que el Congreso de la Nación es el único que autoriza acuerdos de esta naturaleza. ", a miles de kilómetros de distancia. Esto es gravísimo", alertó."Que entiendan Petri y Milei que están metiendo a nuestro país en un conflicto en el cual nosotros no tenemos nada que ver", lamentó yQUÉ DIJO MILANI DE LA REPRESIÓN EN EL CONGRESOEn la entrevista Melani fue consultado sobre la brutal rcuando se debatía la Ley Bases en el Senado -que terminó con 33 detenido de los cuales 17 personas ya fueron liberadas- y consideró que "es otra barbaridad y otra torpeza del Gobierno". Aunque señaló que hay dos cosas "graves"."Un tema es la manifestación, una manifestación política, social, sindical, etc., que se moviliza en contra de la Ley Base, podría haber estado a favor, es una manifestación política. El 95% de esa manifestación, porque me consta, fue absolutamente pacífica. Puede haber habido actos de violencia, para eso está la Policía y estará la Justicia, si hubo actos de violencia y si fueron producidos por manifestantes, en ese caso son actos aislados", indicó Melani.Y consideró: "para, en un comunicado oficial, decir que con piedras y palos, y alguna granada están produciendo actos terroristas que implican un golpe de Estado. Esta es la interpretación. No hay otra".Al respecto, cuestionó que el Presidente le esté insistiendo al Ministro de Defensa y al Ministro de Seguridad "para que intensifiquen las acciones para involucrar a las Fuerzas Armadas en las cuestiones de seguridad interior". "Esto también debería saberlo el Presidente,", recordó.