ATE solicitó al Gobierno de Milei un informe por la presunta destrucción de archivos históricos de la Fuerza Armada

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) solicitó al Gobierno nacional un informe por la presunta “destrucción” de archivos históricos de la Fuerza Armada Argentina. El pedido formal se presentó ante el Ministerio de Defensa, comandado por Luis Petri, después de que se diera la orden del traslado de archivos a una nueva sede “con el objetivo de depurar la información con posibilidad de trituración de documentos”.En diálogo con Noticias Argentinas, el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, informó que “tomaron conocimiento a partir de una comunicación interna en el sistema GEDE” que es el sistema informático de la cartera, y “los trabajadores enseguida se pusieron en alerta”.“La denuncia pública es la primera acción que hemos determinado en el sindicato, junto a este pedido de informe a los efectos de evitar un daño que resulte irreversible. La mudanza no es más quepara aportar pruebas que está requiriendo la justicia. Buscamos evitar la destrucción de material probatorio y, por eso, declaramos lo que declaramos. No descartamos iniciar alguna medida de fuerza concreta”, aseguró.Además, afirmó queporque lograron tener una gestión “que pretende garantizarles impunidad”. “Cuarenta años después se proponen seguir destruyendo pruebas”, subrayó.En el pedido de informes, desde el gremio “exigen” que se “expliciten los criterios” para dicha orden y que, en el caso de llevarlo adelante, “garanticen la conservación” de la documentación comprometida.“Pretenden legitimar crímenes atroces.en nuestro país. No puede ser la propia Armada la que ahora lleve adelante este proceso de depuración y trituración de documentación que resulta valiosa para el fortalecimiento de una democracia que se construyó sobre el juicio y castigo de los responsables de los crímenes ocurridos durante la última dictadura militar”, consideró Aguiar.Para ATE, esta decisión “es un” y deja al descubierto “el carácter de negacionista” del oficialismo.Asimismo, sostuvieron que “es una estrategia clara de legitimar las prácticas de persecución, el encarcelamiento y la tortura” de grupos políticos y sociales opositores, o bien a cualquiera que tiene un pensamiento adverso al discurso oficialista e intentan “disciplinar”: “Tenemos que impedirlo”, expresó Aguiar.“En la nota enviada, dirigida al ministro Petri, al Jefe del Estado Mayor General de la Armada, Carlos María Allievi, y al Secretario General de la Armada, Enrique Antonio Balbi, ATE exige al Gobierno que informe si se le dio intervención al Archivo General de la Nación ya que, como órgano rector de todos los Archivos del país, debe intervenir en cualquier proceso de selección documental”, informaron mediante un comunicado.Para finalizar, desde la Asociación recordaron que la política de “ajuste y desmantelamiento” de la gestión de Javier Milei “provocó el despido de la totalidad del Equipo de Relevamiento y Análisis de los Archivos de la Fuerzas Armadas”, que incluyó a profesionales archivistas, historiadores, sociólogos y comunicadores sociales.“Este equipo, entre otras funciones, aportaba documentación a requerimiento de la Justicia en causas por delitos de lesa humanidad”, concluyeron.