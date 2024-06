Tras la advertencia de Boric, el Gobierno de Milei sacó los paneles solares que había instalado en territorio chileno

Tras la advertencia de Gabriel Boric, el ministro de Defensa, Luis Petri, ordenó este martes desmantelar los paneles solares construidos en la zona más austral de Tierra del Fuego que habían traspasado el límite con Chile.La inédita escalada diplomática con el país vecino ocurrió luego de que a finales de abril se inaugurara el Puesto de Vigilancia y Control de Tránsito Marítimo Hito 1 de Magallanes, en Tierra del Fuego.La base en manos de las Fuerzas Armadas nacionales se halla dentro del territorio argentino pero para su funcionamiento se instalaron paneles solares que fueron colocados tres metros adentro del lado chileno. Aquí cabe una digresión: los paneles fueron donados por la empresa de tecnología Mirgor, parte de cuyo capital accionario es propiedad de Nicolás Caputo, primo del ministro de Economía, Luis Toto.La queja del Gobierno de Boric se hizo oír inmediatamente. El receptor de ella fue el embajador argentino en Chile, Jorge Faurie. Enterado del nuevo problema, Faurie minimizó el asunto: “No es una obra tan importante. Son unos paneles solares” para cuya instalación “no se consultaron bien cuáles eran las coordenadas que marcan el límite".Luego intentó bajarle más el precio al tema con un disparatado argumento: “Esos paneles que son proveedores de electricidad también podrían abastecer al lado chileno”, con lo cual “sería útil para la guarnición que tienen allí”.A pesar de que el caso no se trata de una disputa territorial, como sí los hubo entre Argentina y Chile a lo largo de la historia, el tema fue conversado en el máximo nivel. Boric y Milei lo hablaron personalmente."Se lo comenté al presidente Milei y me señaló que se lo iba a mandatar (instruir) a su ministra de Relaciones Exteriores. Yo me imagino que no vamos a tener problemas al respecto, pero es una señal equivoca y que no nos gusta. Y exigimos que se resuelva en el más breve plazo posible, sino, lo vamos a hacer nosotros”,había manifestado Boric.